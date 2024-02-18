Грипп не отступает: как будут учиться школьники в Сумах

Ученики в Сумах продолжат получать образование дистанционно. Все из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Такой формат в школах будет действовать до 24 февраля. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Как будут учиться ученики в Сумах

Руководительница управления здравоохранения Елена Чумаченко говорит, что сейчас лиц, заболевших, на 17,5% больше чем на предыдущей неделе. 44% из них – дети.

Так, начальница управления образования и науки Неля Вербицкая сообщила, что, по информации классных руководителей и родителей школьников, болеет 2082 ученика. Это 7% от общего количества. Также 79 учителей – то есть 20%. В течение недели среди добавилось еще 128 детей, которые заболели.

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Как учились ученики в Сумах

В течение 2 – 9 февраля в городе заболели почти 3,3 тысячи жителей.

44% от всего количества больных – дети.

Поэтому ученики на этой неделе учились онлайн.

Такой формат обучения должен был продолжаться в школах до 17 февраля.