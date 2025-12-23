"Карина" или "Каріна": какая версия имени правильная

В украинском языке бывают случаи, когда одно и тоже имя имеет написание в нескольких вариантах.

Какой вариант написания имени – "Карина" или "Каріна" правильный на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Как пишется?".

Какой вариант написания правильный – Каріна или Карина?

В украинском языке есть два варианта написания женского имени – "Карина" и "Каріна". Поэтому возникает сомнение, какой из этих вариантов правильный.

В современном украинском правописании оно считается более распространенным и соответствует международной форме. Так же имя пишется в итальянском, испанском, немецком языках.

В документах, свидетельствах о рождении чаще всего фиксируется именно форма – "Каріна".

О варианте "Карина", есть две версии происхождения. Первый, что оно возникло в результате прямой транслитерации из русского языка, где окончание -ина является привычным.

Вторая – некоторые утверждают, что именно такая форма является фонетически ближе для украинского языка, как в варианте с именем Марина.

Итак, с точки зрения украинской языковой нормы правильнее и устойчивее – Карина. Но если в паспорте или свидетельстве о рождении записано Карина, то именно эта форма будет юридически правильной для конкретного человека.

Такое имя может сохраняться как индивидуальная форма, если родители так записали имя в официальных документах. И важно этот момент учесть при переводе имени для международных документов.

Украинские уменьшительные формы имени – Каринонька, Кариночка, Рина.

Что означает имя Карина / Freepik

Каково происхождение имени Карина?

"Википедия" приводит несколько версий происхождения этого имени.

От древнеримского мужского имени Carinus, а женская форма Carina и означает "милая", "дорогая", "приятная".

От греческого имени Коринна – "девушка".

Существует и арабская версия – от имени "Карима" – "щедрая", "благородная".

Советская и российская антропонимика предложила вариант происхождения имени Карина из латыни – от слова carina – "киль корабля".

В Скандинавии распространен вариант написания Karin, Karen, и его выводят от имени Екатерина.

Какую бы из версий происхождения вы не выбрали, имя существует. А вариант написания выбирают родители, хотя для международной версии правильным является именно – Карина.