Карина чи Каріна: яка версія імені правильна

В українській мові трапляються випадки, коли одне і теж ім'я має написання у кількох варіантах.

Яки варіант написання імені – Карина чи Карина правильний українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Як пишеться?".

Який варіант написання правильний – Каріна чи Карина?

В українській мові є два варіанти написання жіночого імені – Карина та Каріна. А тому виникає сумнів, який з цих варіантів правильний.

У сучасній українському правописі воно вважається більш поширеним і відповідає міжнародній формі. Так само ім'я пишеться в італійській, іспанській, німецькій мовах.

У документах, свідоцтвах про народження найчастіше фіксується саме форма Каріна.

Про варіант Карина, є дві версії походження. Перший, що воно виникло внаслідок прямої транслітерації з російської мови, де закінчення -ина є звичним.

Друга – дехто стверджує, що саме така форма є фонетично ближчою для української мови, як у варіанті з іменем Марина.

Отже, з погляду української мовної норми правильніше й усталеніше – Каріна. Але якщо в паспорті чи свідоцтві про народження записано Карина, то саме ця форма буде юридично правильною для конкретної людини.

Таке ім'я може зберігатися як індивідуальна форма, якщо батьки так записали ім’я в офіційних документах. І важливо цей момент врахувати при перекладі імені для міжнародних документів.

Українські зменшені форми імені – Каринонька, Кариночка, Рина.

Що означає ім'я Карина / Freepik

Яке походження імені Каріна?

"Вікіпедія" наводить кілька версій походження цього імені.

Від давньоримського чоловічого імені Carinus, а жіноча форма Carina та означає "мила", "дорога", "приємна".

Від грецького імені Корінна – "дівчина".

Існує й арабська версія – від імені "Каріма" – "щедра", "шляхетна".

Радянська та російська антропоніміка запропонувала варіант походження імені Каріна з латини – від слова carina – "кіль корабля".

У Скандинавії поширений варіант написання Karin, Karen, і його виводять від імені Катерина.

Котру б з версій походженні мені ви не обрали, ім'я існує. А варіант написання обирають батьки, хоча для міжнародної версії правильним є саме – Каріна.