Кибербуллинг: в Великобритании над парнем издевались за любовь к книгам

С 13-летнего Каллума Мэннинга издевались в школе одноклассники из-за его инста-блога на тему книг. Школьника поддержали неравнодушные люди и известные писатели и звезды.

О случае в английском городе Саут-Шилд пишет CNN.

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Парень недавно ушел в новую школа и параллельно вел страницу в инстаграме под названием "Книжный аккаунт Калла", где он рассказывал о прочитанных книгах. Однако, часть учеников в новой школе начали смеяться над парнем и его книжнім блогом в групповом чате в специально добавили Каллума, чтобы он мог это читать.



Подросток увлекается чтением / фото: CNN

Сестра парня решила дать истории огласку и написала твит.

Дети в его новой школе увидели это, и создали групповой чат, называя его ползунком, насмехаясь по этому поводу, и добавили его в чат, чтобы он мог видеть,

– написала в твиттере сестра Мэннинга.

Твит сразу стал мегапопулярным. В частности одна из любимых писательниц парня — Кэролайн Кепнес, прислала ему письмо, в котором предложила выслать свою новую книгу для рецензии. Также Каллуму написали в личные сообщения участники реалити-сериала Geordie Shore, писатель-фантаст Мэтт Хейг и много других известных людей.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see ? pic.twitter.com/wuuj2XlO34 — Ellis (@EllisLandreth1) February 29, 2020

Парень до сих пор разбирает тысячи сообщений, а Instagram даже пригласил его в свой центральный офис.

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