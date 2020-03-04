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Кибербуллинг: в Великобритании над парнем издевались за любовь к книгам

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С 13-летнего Каллума Мэннинга издевались в школе одноклассники из-за его инста-блога на тему книг. Школьника поддержали неравнодушные люди и известные писатели и звезды.

О случае в английском городе Саут-Шилд пишет CNN.

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Парень недавно ушел в новую школа и параллельно вел страницу в инстаграме под названием "Книжный аккаунт Калла", где он рассказывал о прочитанных книгах. Однако, часть учеников в новой школе начали смеяться над парнем и его книжнім блогом в групповом чате в специально добавили Каллума, чтобы он мог это читать.


Подросток увлекается чтением / фото: CNN

Сестра парня решила дать истории огласку и написала твит.

Дети в его новой школе увидели это, и создали групповой чат, называя его ползунком, насмехаясь по этому поводу, и добавили его в чат, чтобы он мог видеть,
– написала в твиттере сестра Мэннинга.

Твит сразу стал мегапопулярным. В частности одна из любимых писательниц парня — Кэролайн Кепнес, прислала ему письмо, в котором предложила выслать свою новую книгу для рецензии. Также Каллуму написали в личные сообщения участники реалити-сериала Geordie Shore, писатель-фантаст Мэтт Хейг и много других известных людей.

Парень до сих пор разбирает тысячи сообщений, а Instagram даже пригласил его в свой центральный офис.

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Что такое буллинг?

  • насилие среди участников образовательного процесса;
  • может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным;
  • в последнее время обороты набирает кибербуллинг (травля в сети);
  • в Украине 67% школьников сталкивались с травлей.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школьники Великобритания Буллинг Учеба Школа
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