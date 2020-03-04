Кибербуллинг: в Великобритании над парнем издевались за любовь к книгам
С 13-летнего Каллума Мэннинга издевались в школе одноклассники из-за его инста-блога на тему книг. Школьника поддержали неравнодушные люди и известные писатели и звезды.
О случае в английском городе Саут-Шилд пишет CNN.
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Парень недавно ушел в новую школа и параллельно вел страницу в инстаграме под названием "Книжный аккаунт Калла", где он рассказывал о прочитанных книгах. Однако, часть учеников в новой школе начали смеяться над парнем и его книжнім блогом в групповом чате в специально добавили Каллума, чтобы он мог это читать.
Подросток увлекается чтением / фото: CNN
Сестра парня решила дать истории огласку и написала твит.
Дети в его новой школе увидели это, и создали групповой чат, называя его ползунком, насмехаясь по этому поводу, и добавили его в чат, чтобы он мог видеть,
– написала в твиттере сестра Мэннинга.
Твит сразу стал мегапопулярным. В частности одна из любимых писательниц парня — Кэролайн Кепнес, прислала ему письмо, в котором предложила выслать свою новую книгу для рецензии. Также Каллуму написали в личные сообщения участники реалити-сериала Geordie Shore, писатель-фантаст Мэтт Хейг и много других известных людей.
Парень до сих пор разбирает тысячи сообщений, а Instagram даже пригласил его в свой центральный офис.
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Что такое буллинг?
- насилие среди участников образовательного процесса;
- может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным;
- в последнее время обороты набирает кибербуллинг (травля в сети);
- в Украине 67% школьников сталкивались с травлей.