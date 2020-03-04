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Кібербулінг: у Великій Британії з хлопця знущались за любов до книг

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Хлопець отримав підтримку від багатьох небайдужих / Dollar Gill

З 13-річного Каллума Меннінга знущались в школі однокласники через його інста-блог на тему книг. Школяра підтримали небайдужі люди та відомі письменники та зірки.

Про випадок в англійському місті Саут-Шілд пише CNN.

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Хлопець нещодавно пішов у нову школа та паралельно вів сторінку в інстаграмі під назвою "Книжковий акаунт Калла", де він розповідав про прочитані книги. Проте, частина учнів у новій школі почали глузувати з хлопця та його книжкового блогу в груповому чаті у який спеціально додали Каллума, щоб він міг це читати.


Підліток захоплюється читанням / фото: CNN

Сестра хлопця вирішила дати історії розголос і написала твіт.

Діти в його новій школі побачили це, і створили груповий чат, називаючи його повзунком, глузуючи з цього приводу, і додали його в чат, щоб він міг бачити,
– написала у твіттері сестра Меннінга.

Твіт одразу став мегапопулярним. Зокрема одна з улюблених письменниць хлопця — Керолайн Кепнес, надіслала йому лист, у якому запропонувала вислати свою нову книгу для рецензії. Також Каллуму написали в особисті повідомлення учасники реаліті-серіалу Geordie Shore, письменник-фантаст Метт Хейґ та багато інших відомих людей.

Хлопець досі розбирає тисячі повідомлень, а Instagram навіть запросив його до свого центрального офісу.

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Що таке булінг?

  • насильство серед учасників освітнього процесу;
  • може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;
  • останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);
  • в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Велика Британія Булінг Освіта Школа
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