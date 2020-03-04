Кібербулінг: у Великій Британії з хлопця знущались за любов до книг
З 13-річного Каллума Меннінга знущались в школі однокласники через його інста-блог на тему книг. Школяра підтримали небайдужі люди та відомі письменники та зірки.
Про випадок в англійському місті Саут-Шілд пише CNN.
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Хлопець нещодавно пішов у нову школа та паралельно вів сторінку в інстаграмі під назвою "Книжковий акаунт Калла", де він розповідав про прочитані книги. Проте, частина учнів у новій школі почали глузувати з хлопця та його книжкового блогу в груповому чаті у який спеціально додали Каллума, щоб він міг це читати.
Підліток захоплюється читанням / фото: CNN
Сестра хлопця вирішила дати історії розголос і написала твіт.
Діти в його новій школі побачили це, і створили груповий чат, називаючи його повзунком, глузуючи з цього приводу, і додали його в чат, щоб він міг бачити,
– написала у твіттері сестра Меннінга.
Твіт одразу став мегапопулярним. Зокрема одна з улюблених письменниць хлопця — Керолайн Кепнес, надіслала йому лист, у якому запропонувала вислати свою нову книгу для рецензії. Також Каллуму написали в особисті повідомлення учасники реаліті-серіалу Geordie Shore, письменник-фантаст Метт Хейґ та багато інших відомих людей.
Хлопець досі розбирає тисячі повідомлень, а Instagram навіть запросив його до свого центрального офісу.
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Що таке булінг?
- насильство серед учасників освітнього процесу;
- може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;
- останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);
- в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.