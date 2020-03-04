Кібербулінг: у Великій Британії з хлопця знущались за любов до книг

З 13-річного Каллума Меннінга знущались в школі однокласники через його інста-блог на тему книг. Школяра підтримали небайдужі люди та відомі письменники та зірки.

Про випадок в англійському місті Саут-Шілд пише CNN.

Вас зацікавить: Школярі в Херсоні жорстоко знущались з однокласника: відео

Хлопець нещодавно пішов у нову школа та паралельно вів сторінку в інстаграмі під назвою "Книжковий акаунт Калла", де він розповідав про прочитані книги. Проте, частина учнів у новій школі почали глузувати з хлопця та його книжкового блогу в груповому чаті у який спеціально додали Каллума, щоб він міг це читати.



Підліток захоплюється читанням / фото: CNN

Сестра хлопця вирішила дати історії розголос і написала твіт.

Діти в його новій школі побачили це, і створили груповий чат, називаючи його повзунком, глузуючи з цього приводу, і додали його в чат, щоб він міг бачити,

– написала у твіттері сестра Меннінга.

Твіт одразу став мегапопулярним. Зокрема одна з улюблених письменниць хлопця — Керолайн Кепнес, надіслала йому лист, у якому запропонувала вислати свою нову книгу для рецензії. Також Каллуму написали в особисті повідомлення учасники реаліті-серіалу Geordie Shore, письменник-фантаст Метт Хейґ та багато інших відомих людей.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see ? pic.twitter.com/wuuj2XlO34 — Ellis (@EllisLandreth1) February 29, 2020

Хлопець досі розбирає тисячі повідомлень, а Instagram навіть запросив його до свого центрального офісу.

Читайте також: Що робити, якщо вашу дитину цькують інші дітлахи: поради батькам

Що таке булінг?