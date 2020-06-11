В Киеве нет оснований для освобождения учащихся 11 классов от государственной итоговой аттестации в виде внешнего независимого оценивания, отмечают в МОН. Ранее киевские власти разрешили выпускникам, не поступающим в вузы, не сдавать ВНО и ГИА из-за вспышки коронавируса.

ВНО не будут отменять

В Минобразования учитывают эпидемиологическую ситуацию, однако тестирование отменить не могут. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в эфире "Завтрака с 1+1", информирует 24 канал.

К теме Отмена ВНО в Киеве является незаконной, – Министерство образования

Это единственный процесс, который предусмотрен, – государственная итоговая аттестация в форме ВНО. 47 статья закона о полном общем среднем образовании это предполагает. Поэтому это важно понять, что это – обязательный процесс, который должен состояться,

– отметила Мандзий.

В Минобразования говорят, что будут выполнять требования главного санитарного врача, чтобы сделать проведение ВНО максимально безопасным.

Обратите внимание! В Минобразования отмечают, что решение об отмене ВНО может принять только Верховная Рада или правительство.

Что говорят в КГГА

В Киевской городской госадминистрации отмечают, что могут отменить ВНО/ГИА для выпускников, которые не будут вступать в учреждения высшего образования в 2020 году. Такое решение в КГГА считают необходимостью из-за угрожающей эпидемиологической ситуации. В мэрии добавляют: это – не запрет, а право выбора.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?

По состоянию на 11 июня в столице COVID-19 заболели 3 971 человек, за последние сутки количество больных выросло на 91 человека. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 84 человека, выздоровели – 1 053.

Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала