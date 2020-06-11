У Києві немає підстав для звільнення учнів 11 класів від державної підсумкової атестації у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, наголошують у МОН. Раніше київська влада дозволила випускникам, що не вступають у виші, не складати ЗНО і ДПА через спалах коронавірусу.

ЗНО не скасовуватимуть

У Міносвіти враховують епідеміологічну ситуацію, проте тестування скасувати не можуть. Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує 24 канал.

До теми Скасування ЗНО у Києві є незаконним, – Міністерство освіти

Це єдиний процес, який передбачений, – державна підсумкова атестація у формі ЗНО. 47 стаття закону про повну загальну середню освіту це передбачає. Тому, це важливо зрозуміти, що це – обов'язковий процес, який має відбуватися,

– наголосила Мандзій.

У Міносвіти кажуть, що виконуватимуть вимоги головного санітарного лікаря, аби зробити проведення ЗНО максимально безпечним.

Зверніть увагу! У Міносвіти зазначають, що рішення про скасування ЗНО може ухвалити виключно Верховна Рада або уряд.

Що кажуть у КМДА

У Київській міській держадміністрації наголошують, що можуть скасувати ЗНО/ДПА для випускників, які не вступатимуть до закладів вищої освіти у 2020 році. Таке рішення у КМДА вважають необхідністю через загрозливу епідеміологічну ситуацію. У мерії додають: це – не заборона, а право вибору.

Яка ситуація з коронавірусом в Києві?Станом на 11 червня у столиці на COVID-19 захворіла 3971 людина, за останню добу кількість хворих зросла на 91 особу. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 84 людей, одужали – 1053.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу