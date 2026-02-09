Киевскому авиационному институту присвоили статус национального

Государственный университет "Киевский авиационный институт" получил статус национального. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Решение приняли, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности университета и его вклад в развитие высшего образования и науки Украины.

Почему КАИ получил статус национального?

На днях Зеленский посетил уже Национальный университет "Киевский авиационный институт" и заявил, что направление авиации, в частности и образование в этой сфере, является чрезвычайно важным для Украины.

Это приоритет, который, наверное, долгое время был потерян. Но я хочу вам сказать, что государство фокусируется на этом направлении. Для нас очень важно, чтобы университет был в топе. И я имею в виду – на всемирном уровне,

– акцентировал глава нашего государства.

Заметим, что КАИ присоединился к эксперименту по усилению роли наблюдательных советов. Напомним, что в отдельных университетах Украины ввели эксперимент – там заработали наблюдательные советы. Говорится о Запорожском национальном, Киевском авиационном институте и Карпатском национальном университете имени Стефаника.

Что известно об изменениях в КАИ?