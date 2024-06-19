Киевский политехнический институт получил нового ректора впервые за более чем 30 лет
Источник:КПИ
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского получил нового руководителя впервые за 32 года. Ректором вуза избрали Анатолия Мельниченко.
Ему 44 года. Он был проректором по учебной работе института.
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КПИ получил нового ректора
За кандидатуру Мельниченко отдали голос 54,18% избирателей.
Экс-ректор Михаил Згуровский занимал должность более 30 лет – с 1992 года.
Анатолий Мельниченко – проректор по учебной работе КПИ, кандидат философских наук, профессор кафедры теории и практики управления. Имеет 21 год управленческого опыта и занимался координацией проектов по подготовке кадров для сектора обороны.
Своими первоочередными задачами Мельниченко назвал следующие:
- проведение независимого аудита;
- привлечение инвестиций в университетскую структуру;
- обновление содержания образовательных программ в контексте учета потребностей сектора безопасности и оборонно-промышленного комплекса;
- привлечение стейкхолдеров к образовательному процессу;
- обновление материально-технической и учебно-лабораторной базы;
- расширение возможностей формирования индивидуальных образовательных траекторий;
- внедрение системы подачи электронных петиций для решения системных проблем.
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