Киевский политехнический институт получил нового ректора впервые за более чем 30 лет

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского получил нового руководителя впервые за 32 года. Ректором вуза избрали Анатолия Мельниченко.

Ему 44 года. Он был проректором по учебной работе института.

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КПИ получил нового ректора

За кандидатуру Мельниченко отдали голос 54,18% избирателей.

Экс-ректор Михаил Згуровский занимал должность более 30 лет – с 1992 года.

Анатолий Мельниченко – проректор по учебной работе КПИ, кандидат философских наук, профессор кафедры теории и практики управления. Имеет 21 год управленческого опыта и занимался координацией проектов по подготовке кадров для сектора обороны.

Своими первоочередными задачами Мельниченко назвал следующие:

проведение независимого аудита;

привлечение инвестиций в университетскую структуру;

обновление содержания образовательных программ в контексте учета потребностей сектора безопасности и оборонно-промышленного комплекса;

привлечение стейкхолдеров к образовательному процессу;

обновление материально-технической и учебно-лабораторной базы;

расширение возможностей формирования индивидуальных образовательных траекторий;

внедрение системы подачи электронных петиций для решения системных проблем.

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