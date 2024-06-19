Ему 44 года. Он был проректором по учебной работе института.

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КПИ получил нового ректора

За кандидатуру Мельниченко отдали голос 54,18% избирателей.

Экс-ректор Михаил Згуровский занимал должность более 30 лет – с 1992 года.

Анатолий Мельниченко – проректор по учебной работе КПИ, кандидат философских наук, профессор кафедры теории и практики управления. Имеет 21 год управленческого опыта и занимался координацией проектов по подготовке кадров для сектора обороны.

Своими первоочередными задачами Мельниченко назвал следующие:

  • проведение независимого аудита;
  • привлечение инвестиций в университетскую структуру;
  • обновление содержания образовательных программ в контексте учета потребностей сектора безопасности и оборонно-промышленного комплекса;
  • привлечение стейкхолдеров к образовательному процессу;
  • обновление материально-технической и учебно-лабораторной базы;
  • расширение возможностей формирования индивидуальных образовательных траекторий;
  • внедрение системы подачи электронных петиций для решения системных проблем.

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