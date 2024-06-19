Йому 44 роки. Він був проректором з навчальної роботи інституту.

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КПІ отримав нового ректора

За кандидатуру Мельниченка віддали голос 54,18% виборців.

Ексректор Михайло Згуровський обіймав посаду понад 30 років – з 1992 року.

Анатолій Мельниченко – проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління. Має 21 рік управлінського досвіду та займався координацією проєктів щодо підготовки кадрів для сектору оборони.

Своїми першочерговими завданнями Мельниченко назвав такі:

проведення незалежного аудиту;

залучення інвестицій в університетську структуру;

оновлення змісту освітніх програм у контексті врахування потреб сектору безпеки та оборонно-промислового комплексу;

залучення стейкхолдерів до освітнього процесу;

оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної бази;

розширення можливостей формування індивідуальних освітніх траєкторій;

запровадження системи подання електронних петицій для розв'язання системних проблем.

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