Киевский университет вводит ограничения из-за коронавируса
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уже с 10 марта вводит ограничительные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Однако обучение планируют продолжить.
Об этом говорится в приказе ректора университета, сообщает официальный сайт КНУ.
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Согласно приказу ректора университета и рекомендациям Министерства здравоохранения, в вузе останавливают все мероприятия, кроме проведения занятий.
Какие именно ограничения устанавливаются в университете
- проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и культурно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета;
- направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников;
- выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан.
Ранее на территории Черновицкой области закрыли все учебные заведения с целью предотвращения распространения коронавируса.
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Самые распространенные вопросы о борьбе Украины с вероятной вспышкой
- Сколько в Украине инфекционных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус: 2,5 тысячи боксов – это первые помещения, в которые изолируют людей с подозрением. Именно там оказывается медицинская помощь больным в случае лабораторного подтверждения.
- Сколько мест имеет Украина на случай вспышки коронавируса: есть 12 тысяч коек на случай вспышки коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае эпидемии мест хватит на 4 месяца.