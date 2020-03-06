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Киевский университет вводит ограничения из-за коронавируса

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уже с 10 марта вводит ограничительные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Однако обучение планируют продолжить.

Об этом говорится в приказе ректора университета, сообщает официальный сайт КНУ.

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Согласно приказу ректора университета и рекомендациям Министерства здравоохранения, в вузе останавливают все мероприятия, кроме проведения занятий.

Какие именно ограничения устанавливаются в университете

  • проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и культурно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета;
  • направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников;
  • выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан.

Ранее на территории Черновицкой области закрыли все учебные заведения с целью предотвращения распространения коронавируса.

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Самые распространенные вопросы о борьбе Украины с вероятной вспышкой

  • Сколько в Украине инфекционных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус: 2,5 тысячи боксов – это первые помещения, в которые изолируют людей с подозрением. Именно там оказывается медицинская помощь больным в случае лабораторного подтверждения.
  • Сколько мест имеет Украина на случай вспышки коронавируса: есть 12 тысяч коек на случай вспышки коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае эпидемии мест хватит на 4 месяца.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Здоровье Студенты Коронавирус Covid-19 Учеба Высшее образование
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