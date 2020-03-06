Київський університет запроваджує обмеження через коронавірус
Київський національний університет імені Тараса Шевченка вже з 10 березня вводить обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19. Проте навчання планують продовжити.
Про це йдеться у наказі ректора університету, повідомляє офіційний сайт КНУ.
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Згідно з наказом ректора університету та рекомендаціями міністерства охорони здоров'я, у виші зупиняють усі заходи, окрім проведення занять.
Які саме обмеження встановлюються в університеті
- проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету;
- направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;
- видача запрошень та прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.
Раніше на території Чернівецької області закрили всі навчальні заклади з метою запобігання поширенню коронавірусу.
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