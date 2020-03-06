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Київський університет запроваджує обмеження через коронавірус

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КНУ є одним з найбільших університетів в Україні / 24 канал

Київський національний університет імені Тараса Шевченка вже з 10 березня вводить обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19. Проте навчання планують продовжити.

Про це йдеться у наказі ректора університету, повідомляє офіційний сайт КНУ.

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Згідно з наказом ректора університету та рекомендаціями міністерства охорони здоров'я, у виші зупиняють усі заходи, окрім проведення занять.

Які саме обмеження встановлюються в університеті

  • проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету;
  • направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників;
  • видача запрошень та прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.

Раніше на території Чернівецької області закрили всі навчальні заклади з метою запобігання поширенню коронавірусу.

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Найпоширеніші питання про боротьбу України із ймовірним спалахом

  • Скільки в Україні інфекційних боксів для пацієнтів з підозрою на коронавірус: 2,5 тисячі боксів – це перші приміщення, в які ізолюють людей з підозрою. Саме там надається медична допомога хворим в разі лабораторного підтвердження.
  • Скільки місць має Україна на випадок спалаху коронавірусу: є 12 тисяч ліжок на випадок спалаху коронавірусної інфекції. Таким чином, у випадку епідемії місць вистачить на 4 місяці. 
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Студенти Освіта Вища освіта Здоров'я Коронавірус Covid-19
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