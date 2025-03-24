На украинском будет не "клюква": как назвать эту ягоду правильно
- На украинском языке ягода "клюква" имеет свое название.
- В большинстве славянских языков название ягоды связано с журавлем, а на английском она известна как "cranberry".
Эту ягоду мы часто видели только в сушеном виде. А еще не использовали ее украинское название.
У каждой из ягод есть свой украинский аналог названия. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" рассказывает, как называть ягоду "клюкву" и почему.
Смотрите также Как на украинский переводится слово можжевельник: что это за растение
Как назвать "клюкву" на украинском языке
Если вы любите "клюкву" в свежем или сушеном виде, то должны знать и украинское название ягоды. А в нашем языке она звучит как – ""журавлина. Можно еще встретить местные названия – журавлика, жаровица.
Вероятно, название возникло в результате сокращения словосочетания клюква ягода – потому что растет на болотах, где водятся журавли. А еще, сам вид растения напоминает журавля – под тяжестью цветка и ягоды клюквы наклоняются, напоминая наклоненную шею журавля.
В большинстве славянских языков, ягода имеет название связанное с журавлем:
- на белорусском – журавина,
- на польском – żurawina,
- на словацком – žóravin,
- на чешском – žoravina, žeravina,
- на великолужанском – žorawa.
Более того, на английском растение называется cranberry: berry – "ягода", crane – "журавль".
Это растение является реликтом ледникового периода. Растет клюква в заболоченных сосновых и смешанных лесах. С тонкими, стелющимися стеблями, розовыми цветами и темно-красной ягодой.
Это растение – также хороший медонос. Ягоды можно собирать с дикорастущих растений и культивируемых, которые используют на плантациях.
Промышленный сбор клюквы / Википедия
Ранее эта ягода считалась женским растением. В Украине ее приносили беременной в подарок для хорошего вынашивания плода. А еще ягоды имеют много полезных витаминов и минералов и обладают целебными свойствами.
Польза клюквы: смотрите видео
Говорите на украинском и узнавайте названия растений и ягод, как, например, на украинском будет "можжевельник".