На украинском будет не "клюква": как назвать эту ягоду правильно

Эту ягоду мы часто видели только в сушеном виде. А еще не использовали ее украинское название.

У каждой из ягод есть свой украинский аналог названия. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" рассказывает, как называть ягоду "клюкву" и почему.

Смотрите также Как на украинский переводится слово можжевельник: что это за растение

Как назвать "клюкву" на украинском языке

Если вы любите "клюкву" в свежем или сушеном виде, то должны знать и украинское название ягоды. А в нашем языке она звучит как – ""журавлина. Можно еще встретить местные названия – журавлика, жаровица.

Вероятно, название возникло в результате сокращения словосочетания клюква ягода – потому что растет на болотах, где водятся журавли. А еще, сам вид растения напоминает журавля – под тяжестью цветка и ягоды клюквы наклоняются, напоминая наклоненную шею журавля.

В большинстве славянских языков, ягода имеет название связанное с журавлем:

на белорусском – журавина ,

, на польском – żurawina ,

, на словацком – žóravin ,

, на чешском – žoravina, žeravina ,

, на великолужанском – žorawa.

Более того, на английском растение называется cranberry: berry – "ягода", crane – "журавль".

Это растение является реликтом ледникового периода. Растет клюква в заболоченных сосновых и смешанных лесах. С тонкими, стелющимися стеблями, розовыми цветами и темно-красной ягодой.

Это растение – также хороший медонос. Ягоды можно собирать с дикорастущих растений и культивируемых, которые используют на плантациях.

Промышленный сбор клюквы / Википедия

Ранее эта ягода считалась женским растением. В Украине ее приносили беременной в подарок для хорошего вынашивания плода. А еще ягоды имеют много полезных витаминов и минералов и обладают целебными свойствами.

Польза клюквы: смотрите видео

Говорите на украинском и узнавайте названия растений и ягод, как, например, на украинском будет "можжевельник".