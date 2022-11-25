Книга года ВВС – 2022: какие издания попали в краткие списки премии

В 2022 году в Украине, несмотря на полномасштабную войну, будут определять книгу года. В BBC Украина обнародовала краткие списки премии.

Жюри литературной премии "Книга года BBC" объявило краткие списки номинантов. Их выбирали среди 38 финалистов, которые вошли в длинные списки.

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Кто стал финалистом премии в 2022 году

В 2022 году финалистами премии стали 15 изданий в трех номинациях.

Номинация "Книга года ВВС – 2022":

Ирэна Карпа "Только никому об этом не говори";

Сергей Карюк "Ферия. 13 андалусских дней и ночей";

Марина Манченко "Горькие апельсины";

Галина Петросаняк "Вилла Анемона";

Андрей Семенков "Танцы с костями. Медицинский триллер".



Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Номинация "Детская Книга года ВВС – 2022":

Андрей Бачинский "Призраки Черной дубравы";

Екатерина Егорушкина "Мои вынужденные каникулы";

Инна Ковалишена "Крутая история Украины. От динозавров до сегодняшнего дня";

Грася Олейко "Платье для Маруси";

Ульяна Чуба "Мамочка-младенец, или ужасное чудо перед Рождеством".

Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Номинация "Книга года ВВС – Эсеистика-2022":

Ярослав Грицак "Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины";

Павел Казарин "Дикий Запад Восточной Европы";

Андрей Любка "Что-то со мной не так";

Ирина Магдыш "Ар-нуво. Стили украинского искусства ХХ – го века";

Елена Шульга "Наши. Инженерная история Украины".

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Книга года ВВС – 2022: краткие списки / фото: ВВС

Как отбирали книги

Отбирало книги жюри конкурса. В этом году в его состав вошли:

Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия";

Вадим Карпьяк, телеведущий;

Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР;

Виталий Чепинога, блоггер;

Марта Шокало, главная редактор BBC News Украина.

Кто победил в 2021 году

Победителем в номинации Книга года BBC-2021 стал Артем Чех с романом "Кто ты такой?".

Премию в номинации "Книга года ВВС – Эсеистика – 2021" получила книга "О чем писать?" Андрея Содоморы.

В номинации "Детская книга года BBC - 2021" победила книга "Союз советских вещей" Петра Яценко.

Победу в конкурсе читательских рецензий "Читатель года - 2021" одержала Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии".

В 2021 году в длинный список попало 39 изданий.

Финал конкурса Книга года BBC состоится в декабре 2022 года. Победитель в каждой номинации получит премию – 1000 долларов.