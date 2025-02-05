Не только "Федько-халамидник": украинцы назвали книги, которые не хотели бы видеть в школьной программе

Многие украинцы вспоминают произведения из школьной программы, которые им были непонятными, не интересными, не по возрасту и которые не прочитали бы снова. А потому – их не стоит изучать в школьном курсе.

В украинской и зарубежной литературе, неоднократно, менялись программы и произведения, рекомендованные для прочтения. Некоторые производили незабываемое впечатление, а были такие, что и негативное и угнетающее. Какие произведения, по мнению родителей, не стоит читать детям, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы Алины Мець.

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Что бы точно не хотели прочитать в юном возрасте украинцы

Алина Мець, учительница зарубежной литературы, в своем блоге предложила украинцам выбрать книгу, которую бы они хотели забрать из школьной программы.

Эту книгу нельзя читать в школе. Ее нужно забрать из школьной программы, чем быстрее, тем лучше. Сюжет настолько абсурдный, что, читая, не понимаешь, автор пишет серьезно, или он насмехается над читателями. И хотя литературные критики говорят о глубоком смысле этой книги, о философском символизме, я считаю, что эту книгу нельзя читать, особенно детям. Что это может негативно повлиять на их психическое здоровье,

– спросила учительница у украинцев.

Такой провокационный вопрос нашел отклик и получил несколько тысяч комментариев и выбор произведений у большинства похож.

Какие книги вы бы не читали школьником: смотрите видео

Больше всего пользователей назвали рассказ Владимира Винниченко "Федько-халамидник". Украинцы писали, что именно эту книгу слишком рано читать школьникам в 5 – 6 классах. Многие до сих пор помнят произведение и относятся к нему негативно.

"Жажда жизни" и "Федько-халамидник" (травмы всех украинских детей)"

Хотя есть противоположные мнения, но мнения сходятся, что суть произведения трудно понять в 6 классе.

Среди других книг, которые сложны для понимания в детском возрасте, украинцы назвали:

"Климко" Григор Тютюнник.

"Интермеццо" Михаил Коцюбинский

"Маруся" Григорий Квитка-Основьяненко.

Некоторые из комментаторов считают, что вся украинская литература переполнена страданиями и невзгодами, ее сложно читать и понимать. Считают, что произведения подобраны по "совковому" принципу – показать, как было плохо жить украинцам.

Из зарубежной литературы называют чаще всего следующие произведения:

"Перевоплощение" Франц Кафка.

"Парфюмер" Патрик Зюскинд.

"Жажда жизни" Джек Лондон.

"Мальчик в полосатой пижаме" Джен Бойн.

"Федько-халамидник", "Жажда жизни", "Мальчик в полосатой пижаме". Ладно еще если бы их давали в 10 – 11 классе, там может бы еще было лучше, но в 5 – 6" – комментируют пользователи.

Комментарии касаются и того, что произведения не понимаются школьниками, потому что читаются раньше, чем изучается этот период на уроках истории.

"Декамерон" Джованни Бокаччо.

Декамерон Когда-то она была, нам задали на лето прочитать, это было с 7 на 8 класс. Сейчас никто не вспоминает за эту книгу и хорошо. То моя психологическая травма на всю жизнь... – комментарий под заметкой.

"Крошка Цахес по прозвищу Цинобер" Эрнст Гофман.

Есть те, кому трудно дались "Полианна", "Алиса в зазеркалье", "Мастер и Маргарита" и даже "Маленький принц".

Какими книгами вы бы дополнили этот список и стоит ли обратить на это внимание тем, кто составляет учебные программы по литературе?