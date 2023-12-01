В Украине состоится Национальная неделя чтения: почему стоит приобщиться

В течение 4 – 10 декабря в Украине состоится "Национальная неделя чтения". Цель всеукраинской информационно-просветительской акции – консолидация общества вокруг чтения как жизненной стратегии.

В 2023 году лозунг акции – "Быть своими". В Украинском институте книги отметили: оно означает связь между поколениями и демонстрирует силу единения украинцев, сплоченных перед трудностями.

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В Украине состоится Национальная неделя чтения

Организаторы также отмечают, что верят, что акция станет прекрасной возможностью напомнить всем украинцам о важности чтения как доступной и полезной практики досуга, профессионального развития и социальной адаптации.

Если вы хотите присоединиться к акции, разместите сообщение о своих читательских предпочтениях с хештегами #неделячитання2023 и #бутысвоими.

Вы, в частности, можете указать:

важные для вас книги;

история о поразившей вас книге;

свои размышления о важности чтения;

призыв к знакомым присоединиться к акции.



В Украине состоится Национальная неделя чтения / Украинский институт книги

Заметим, что подобные недели чтения организуют во многих странах мира. В Великобритании – дважды. В Канаде он проходит в апреле.

В США и Великобритании неделю чтение фокусируется на детском чтении.

В Украине эту традицию положили начало в 2021 году по инициативе УИК.