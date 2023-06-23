Однако посетителей предупреждают, что события могут прервать воздушные тревоги. В таком случае гости должны спуститься в укрытие.

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В Киеве проходит Международный фестиваль "Книжный Арсенал"

В первый фестивальный день – 22 июня – произошло 10 событий. Это были дискуссии, поэтические чтения, кинопоказы, детская программа и музыкальные события.

Директор Художественного Арсенала Олеся Островская-Люта отметила: воздушные тревоги не прервали культурную, интеллектуальную и литературную жизнь в Украине.

Книжный Арсенал в этом году с его обширной литературной программой, с его фокус-темой, когда "все имеет значение" будет говорить о том, как меняется наша жизнь, как появляются важные для нас вещи, а казавшиеся банальными вещи – оказались ключевыми,

– сказала Олеся Островская-Люта.

Что предлагает программа

На фестивале также можно будет посмотреть короткометражные фильмы о Киеве – шесть историй о городе "Как тебя не любить 2.0".

Фокус-тема "Когда все имеет значение ", куратором которой является Наталья Гуменюк, представит 8 событий. Каждый день на сценах будут обсуждать ценности и опыт украинцев, то, что происходит с обществом, со страной и миром.

Литературная программа "Перенести опыт в память ", куратором которой является Ирина Славинская, станет самой масштабной на ХI Книжном Арсенале. В программе – разнообразные голоса литературной сцены – дневники, документальные заметки и художественные произведения, тексты профессиональных писателей и тех, кто начал писать только в реальности после февраля 2014 и 2012". А также поэзия.

Программа для детей и подростков "Когда война не только в книгах предлагает безопасное дружеское пространство для общения, чтения и обсуждения детских книг и историй, которые пишут и издают во время войны.

Профессиональная программа Книжного Арсенала, которую курирует Оксана Карпьюк, станет местом дискуссий о государственной политике и роли профильных институтов книжной отрасли.

Специальная программа "(не)публичные библиотеки" от Литературной лаборатории Художественного арсенала, куратор которой — Дима Казаков, расскажет о небольших странствующих, бездомных библиотеках, реальных и онлайновых архивах, коллекционированиях, персональных книжных и виниловых сборниках, курированных полках.

Специальная программа Украинского ПЭН "Память говорит представит 5 событий. В первый день ХI Книжного Арсенала, в частности, состоялась презентация военного дневника Владимира Вакуленко.

Специальная программа от Довженко-Центра "Литературный киноканон. Том первый представит три фильма, основанные на знаковых литературных произведениях: "Сон", снятый по шевченковской поэме, бешеную экранизацию гоголевского "Вечера на Ивана Купала" и эпическую кинопостановку "Захара Беркута" Ивана Франко. Каждый из них показывает важные темы национальной истории и идентичности.

Полную программу фестиваля можно просмотреть здесь.

Заметим, что в 2022 году фестиваль не состоялся из-за полномасштабного вторжения России.