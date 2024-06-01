Кулеба, Павлюк, сестра Стуса и "МУР": как приобрести уникальные книги и помочь ВСУ

Воины на передовой нуждаются в постоянной поддержке, ведь часто оборудование и техника выходят из строя или теряется в результате вражеских атак. Для поддержки ВСУ, в частности, сейчас работает благотворительная инициатива, в рамках которой можно приобрести уникальные книги.

"Книжный БПЛА" – совместная инициатива журналистов сайта 24 Канала и студентов факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. Что можно купить, как и для кого собирают средства – читайте дальше.

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Как приобрести уникальную книгу

На книжном аукционе можно приобрести уникальные книги. Такими их делают автографы известных людей или, собственно, авторов. Например, уже проданы книги Иллариона Павлюка "Белый пепел" и Анастасии Левковой "За перекопом есть земля" с автографами авторов, сборник стихов Василия Стуса с пожеланиями от его сестры Марии, а также книга Сергея Громенко "Почему Украина выигрывает?" с автографами бойцов подразделения ССО "Рейнджер".

Сейчас у каждого желающего есть возможность приобрести:

"Ты не узнаешь меня" Полины Кулаковой с автографом автора;

"Тигроловы" Ивана Багряного с автографом культурного проекта "МУР";

"Война за реальность" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с автографом чиновника.

Купить книгу просто – стоит только сделать ставку в комментариях к сообщению в инстаграме. Условие – ваша ставка должна быть минимум на 50 гривен больше предыдущей. В день завершения торгов человек, который сделал самую высокую ставку, может получить книгу после перевода указанной суммы на банку.

Как принять участие в благотворительной лотерее

Организаторы подготовили уже несколько десятков лотов. Поэтому чтобы не пропустить самые интересные из них – подписывайтесь на страницу аукциона в инстаграме

До 10 июня также продолжается благотворительная лотерея, в которой разыгрывают 2 приза – книгу Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма" и фирменную футболку от "Издательства Старого Льва".

Стать участником лотереи можно за донат в размере 30 гривен – именно такая цена одного лотерейного билета. После того как вы прислали деньги на банку, пришлите скрин в сообщение на странице аукциона и получите номер. Два рандомные номера выберет генератор чисел 10 июня.

Для каких бригад собирают средства

Основной целью организаторов является сбор средств на поддержку бригад, где сейчас проходят службу студенты и выпускники факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В частности, речь идет о 47 ОМБр "Магура", 103 и 125 бригады ТрО и другие.

Все средства будут направлены на те направления, в которых у бригад есть запросы, а отчет за потраченные средства будет опубликован на странице аукциона.

Не забывайте поддерживать Силы обороны, в том числе и финансово. Благодаря инициативе "Книжный БПЛА" у вас есть возможность не только помочь армии, но и пополнить свою коллекцию книг уникальным экземпляром.