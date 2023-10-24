В университете Шевченко запретили русские источники и изучение русского и белорусского языков

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использование русских источников информации. Также в вузе закрыли программы по изучению русского и белорусского языков.

Ректор вуза Владимир Бугров рассказал, что эти программы в Институте филологии закрыли в прошлом году. И подчеркнул, что это эмоциональный шаг, но верный.

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В университете Шевченко запретили русские источники и язык

Ректор при этом сообщил, что исторические источники на русском языке все же используются. Но большинство технической литературы заменили англоязычными источниками.

Бугров убежден, что русскую литературу в Украине должны изучать, но под наблюдением специалиста.

В университете или в нескольких должно изучаться русская литература, но под наблюдением преподавателя-исследователя, который может объяснить как от Достоевского дошли до Захара Прилепина, как от русских философов "Серебряного века", которые были гуманистами, дошли до Дугина с его человеконенавистнической идеологией. Должен быть критический анализ,

– заявил ректор университета Шевченко.

При этом, по его мнению, русистика должна стать специальной дисциплиной, как в свое время в США советология.

Мы должны формировать эту русистику специального сорта, потому что мы должны понимать, что может быть через 5 или 10 лет, кто там лидеры, с кем дальше работать,

– заявил он.

Бугров также считает, что государство должно было намного раньше обратить внимание на программу поддержки украинского книгоиздания.

Нужно не только запрещать русскую книгу, но нужно делать это разумно, замещая на то место англоязычную книгу, и прежде всего – украиноязычную,

– считает ректор КНУ.

Напомним : в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться на русском языке.

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