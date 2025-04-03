Когда прозвучит последний звонок и будет выпускной в школах Ривне
- Учебный год в школах Ривне завершится 30 мая 2025 года.
- В этот день в гимназиях и лицеях должен прозвучать последний звонок.
- Городской праздник "Выпускник – 2025" запланирован на 21 июня 2025 года.
В Ровно этот учебный год завершится 30 мая 2025 года. В этот день в гимназиях и лицеях должен прозвучать последний звонок.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Ровенский городской совет. В 2024 – 2025 учебном году учреждения общего среднего образования заканчивают 5193 учеников.
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Когда будет последний звонок в школах Ровно 2025
В этом году выпускников 9 классов будет 3372, а выпускников 11 классов – 1821.
Среди выпускников 9 классов на получение свидетельства о получении базового общего среднего образования с отличием претендует 205 учеников.
Среди выпускников 11 классов на получение свидетельства о получении полного общего среднего образования с отличием претендует 135 учеников.
Лицеям и гимназиям рекомендовали организовать вручение документов о получении образования выпускникам 9 классов 16 июня, выпускникам 11 классов – 21 июня 2025 года.
Городской праздник "Выпускник – 2025" запланировали на 21 июня 2025 года.
В совете напоминают, что в этом году ученики 4, 9 и 11 классов не будут сдавать ГИА. Выпускники 11 классов будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основная сессия продлится с 14 мая по 25 июня; дополнительная сессия – с 14 июля по 25 июля.
Мы также информировали, что в большинстве школ Украины уже стартовал прием учеников в первые классы.