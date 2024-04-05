Когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году

Этот учебный год в Украине стартовал 1 сентября 2023 года. Он продлится до 28 июня 2024 года.

Соответствующие даты определило Минобразования Украины. При этом позволило на местах устанавливать графики каникул учеников. Когда будут летние каникулы в школах Украины, рассказывает Образование 24.

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Когда начнутся летние каникулы в Украине

В этом году МОН предусмотрело дополнительный месяц для преодоления образовательных пробелов из-за войны. Даты учебного года, к слову, определили в соответствии с постановлением правительства от 28 июля 2023 года № 782.

Так, на местах школы и местные власти могут самостоятельно определять даты каникул и последнего звонка.

Последний звонок в школах Украины в этом году должен состояться в основном 31 мая.

А вот летние каникулы стартуют с 29 июня и продлятся до 31 августа 2024 года.

Заметим, что в течение июня в школах еще может продолжаться аттестация, компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и тому подобное.

Ранее мы также информировали, когда в школах Украины проходили весенние каникулы. Даты по регионам можно прочитать здесь.