НМТ – 2026: когда будут объявлены результаты и как получить выписку

1 июля начался основной этап приемной кампании в Украине. При этом национальный мультитест еще не завершился.

Хотя основная сессия уже завершилась, впереди еще – дополнительная. 24 Канал при этом рассказывает, когда будут объявлены результаты НМТ-2026 и как получить выписку.

Смотрите также : Вступительная кампания стартовала: как и где зарегистрировать электронный кабинет

Как и когда будет проходить НМТ в 2026 году

Тестирование проходит в рамках основной и дополнительной сессии. Основная сессия длилась с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля. Каждый участник НМТ проходит тестирование в один день в два этапа:

продлится 120 минут, необходимо выполнить задания по украинскому языку и математике; также продлится 120 минут, необходимо выполнить задания по истории Украины и учебному предмету на выбор.

Между этапами – 20-минутный перерыв.

Когда объявят результаты

После завершения каждого этапа участники видят информацию о количестве введенных и сохраненных ответов. Окончательный тестовый балл по каждому предмету НМТ становится известен после завершения работы над заданиями второго этапа. Их можно записывать – для этого стоит попросить у старшего инструктора лист для заметок.

Участники НМТ также могут с помощью таблиц пересчета тестовых баллов "преобразовать" свой тестовый балл в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.

Официальные результаты тестирования основной сессии будут размещены в личных кабинетах участников НМТ до 3 июля. Часть участников уже получила свои результаты.

Официальные результаты участники дополнительной сессии получат в личных кабинетах до 29 июля 2026 года.

Смотрите также "Уезжают за границу": Лубинец сделал заявление о снижении минимального балла НМТ для поступления

Где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ

Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, что УЦОКАО ежегодно публикует по две подборки материалов НМТ.

Например, прошлогодние, 2025 года, подборки есть в отчете о результатах НМТ 2025 года. И там мы размещаем всю статистику по каждому заданию, которое использовалось в НМТ,

– отметила она.

И добавила, что, кроме этого, эти варианты также публикуются в качестве тренировочных. Поэтому потенциальные участники тестирования могут использовать их для подготовки к экзамену.

И в этом году поступим точно так же: к 1 сентября у нас будут все эти материалы. Тетрадь публикуем полностью, со всеми ответами,

– подытожила руководительница Центра.

Смотрите также "Не один год": сколько действуют результаты НМТ

Сколько будут действительны результаты НМТ

Вакуленко говорит, что норму о сроке действия сертификатов национального мультитеста утверждают ежегодно в условиях приема на обучение.

Например, до этого года можно использовать и прошлогодние, и позапрошлогодние результаты, добавила она.

Пока точно неизвестно, но не менее 3 лет они точно будут действительны,

– отметила руководительница Центра.

Как получить выписку с результатами НМТ

Напомним, что до 3 июля в личных кабинетах участников будет размещена информация о результатах основных сессий НМТ-2026 по шкале от 100 до 200 баллов.

В личном кабинете во вкладке "Результаты" также будет доступна опция формирования информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в вузы Украины.

Также с 3 июля в"Сервисе формирования запроса на получение информации о результатах" станет доступна опция выбора результатов 2026 года. С помощью этого специального сервиса можно заказать выписку из данных о результатах НМТ (справку с подписью директора УЦОЯО и печатью учреждения). Она необходима участникам, которым предстоит подать оригинал документа с результатами НМТ-2026 в зарубежное учебное заведение.

Оформление и выдача выписок УЦОЯО осуществляет на безвозмездной основе в течение 5 рабочих дней.

Украинский центр оценки качества образования отправляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины "Укрпочтой" (за счет учреждения) или "Новой почтой" (заявитель заказывает за свой счет услугу "Курьерская доставка"). Выписки можно забрать лично по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев.

Заказать выписку можно по ссылке.