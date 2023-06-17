Когда будут результаты НМТ-2023 и где их найти
В Украине проходит основная сессия НМТ-2023. Участников, уже сдавших тестирование, интересует, где можно найти его результаты.
Также то, когда они будут обнародованы. В УЦОКО рассказали, где и когда появятся результаты НМТ-2023.
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Когда будут результаты НМТ-2023
Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100 – 200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников тестирования. Ее можно будет найти во вкладке "Результаты" до 28 июня 2023 года. Результаты дополнительной сессии – до 29 июля 2023 года. Здесь будет доступна и опция формирования информационной карты.Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.
К слову, сразу после тестирования участник / участница будет знать не только количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания теста по каждому учебному предмету, но и сориентируется в том, каковы его/ее результаты для поступления по шкале 100 – 200 баллов с помощью соответствующей таблицы. Ее ранее согласовало МОН Украины.
Чтобы получить 100 баллов по соответствующему предмету, нужно набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов при выполнении заданий по этому предмету.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.