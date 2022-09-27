Когда в Украине будут отмечать День учителя в 2022 году

В Украине в этом году традиционно будут отмечать День учителя. Однако из-за полномасштабной войны празднование будет несколько иным.

День учителя в нашем государстве празднуют в День работников образования. Так, международный день работников образования начала ООН в 1994 году. Его празднуют 5 октября. Однако в Украине учителей поздравляют в другой день. Об особенностях этого дня и том, каким будет празднование, учитывая войну, читайте в материале 24 канала.

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День учителя в Украине – когда празднуют в 2022 году

В Украине День работников образования согласно Указу президента от 11 сентября 1994 отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября. Однако в учебных заведениях этот праздник традиционно отмечают в четверг или пятницу накануне. При этом этот праздник не нуждается в специальном государственном выходном.

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Этот праздник начал отмечать еще в XIX веке. Однако массово – только во второй половине ХХ века. В республиках СССР День работников образования праздновали с 1965 года. Сейчас Украина, Казахстан, страны Балтии и Белоруссия празднуют его в первое воскресенье октября.

Кстати, 27 сентября празднуют другой праздник, отделившийся от Дня работников образования – Всеукраинский день дошколя или День воспитателя. В этот день поздравляют педагогов, посвятивших себя воспитанию малышей в садах.

В некоторых школах в День учителя ученики и педагоги меняются ролями. Ученики в течение дня исполняют обязанности учителей, а те садятся за парты и ведут себя как их ученики.

В воскресенье учителя отмечают свой день в кругу близких.

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