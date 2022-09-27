День учителя у нашій державі святкують у День працівників освіти. Так, міжнародний день працівників освіти започаткувала ООН в 1994 році. Його святкують 5 жовтня. Однак в Україні учителів вітають в інший день. Про особливості цього дня та те яким буде святкування, зважаючи на війну, читайте у матеріалі 24 каналу.

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День учителя в Україні – коли святкують у 2022 році

В Україні День працівників освіти згідно з Указом президента від 11 вересня 1994 року відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у закладах освіти це свято традиційно відзначають у четвер або п'ятницю напередодні. При цьому це свято не потребує спеціального державного вихідного.

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День вчителя – історія та святкування

Це свято почали відзначати ще у ХІХ столітті. Однак масово – аж у другій половині ХХ століття. У республіках срср День працівників освіти святкували з 1965 року. Зараз Україна, Казахстан, країни Балтії та білорусь святкують його у першу неділю жовтня.

До речі, 27 вересня святкують інше свято, яке відділилося від Дня працівників освіти – Всеукраїнський день дошкілля або День вихователя. У цей день вітають педагогів, які присвятили себе вихованню малечі у садочках.

У деяких школах на День вчителя учні та педагоги міняються ролями. Учні протягом дня виконують обов'язки вчителів, а ті сідають за парти й поводять себе як їх учні.

У неділю вчителі відзначають свій день у колі близьких.

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Вчителі економіки можуть отримати грант на 10 тисяч гривень

Для учителів економіки запустили міжнародний проєкт підтримки . Так, вони можуть здобути грант на суму 10 тисяч гривень. Взяти участь у проєкті можуть вчителі 8 – 11 класів. При цьому ті, які цьогоріч вчать дітей економіки у школах чи факультативно викладають уроки економічної грамотності. Після подання заявки вчитель отримає певне завдання. Відберуть загалом 20 найкращих учасників. Кожен з них отримає мінігрант на суму 10 000 гривень.

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