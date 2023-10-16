Назвали даты осенних каникул в школах Харьковщины в 2023 году
16 октября 2023, 16:31Читати новину українською
Источник:Харьковская ОВА
Осенние каникулы в большинстве школ Харьковской области продлятся неделю. Они начнутся на следующей неделе.
Для большинства учеников Харьковщины отдых от обучения стартует 23 октября. Другие будут ждать каникул еще две недели.
Читайте Ученики в трех регионах Украины не пойдут на осенние каникулы
Когда осенние каникулы в школах Харьковщины 2023
Осенние каникулы начнутся 30 октября в таких общинах области:
- Валковской;
- Изюмский;
- Сахновщинский;
- Натальинский;
- Купянский;
- Лозовский;
- Высочанский;
- Слобожанской;
- Малиновской.
А также частях Роганской, Печенежской, Змиевской, Дергачевской, Ольхуватской и Золочевской общин.
Отметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул или переносить их на другой период года.
Смотрите также Когда будут осенние каникулы в школах Харькова в 2023 году
Когда осенние каникулы в школах Харькова 2023
- В школах Харькова осенние каникулы в 2023 году стартуют 23 октября.
- Дети будут отдыхать от учебы до 29 октября.
- Зимние каникулы в школах города, к слову, продлятся уже две недели.