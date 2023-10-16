Назвали даты осенних каникул в школах Харьковщины в 2023 году

16 октября 2023, 16:31
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Харьковская ОВА

Осенние каникулы в большинстве школ Харьковской области продлятся неделю. Они начнутся на следующей неделе.

Для большинства учеников Харьковщины отдых от обучения стартует 23 октября. Другие будут ждать каникул еще две недели.

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Когда осенние каникулы в школах Харьковщины 2023

Осенние каникулы начнутся 30 октября в таких общинах области:

  • Валковской;
  • Изюмский;
  • Сахновщинский;
  • Натальинский;
  • Купянский;
  • Лозовский;
  • Высочанский;
  • Слобожанской;
  • Малиновской.

А также частях Роганской, Печенежской, Змиевской, Дергачевской, Ольхуватской и Золочевской общин.

Отметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул или переносить их на другой период года.

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Когда осенние каникулы в школах Харькова 2023

  • В школах Харькова осенние каникулы в 2023 году стартуют 23 октября.
  • Дети будут отдыхать от учебы до 29 октября.
  • Зимние каникулы в школах города, к слову, продлятся уже две недели.
Автор: Марія Волошин