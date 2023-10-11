Когда осенние каникулы в школах Франции и Великобритании в 2023 году

Многие украинские дети вместе с родителями оказались в странах Европы из-за полномасштабной войны. Учащиеся при этом должны посещать местные школы.

В частности, наши дети учатся в школах Франции и Великобритании. Когда у них будут осенние каникулы в 2023 году, читайте далее.

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Когда осенние каникулы в школах Великобритании 2023

В Великобритании школьники будут отдыхать осенью в разные даты. Графики будут отличаться в зависимости от региона.

В Англии школьники уйдут на недельные осенние каникулы. Они продлятся в течение 23 – 27 октября.

В Шотландии и Северной Ирландии даты школьных каникул разместят на сайтах местных советов.

Читайте Каникулы в школах и праздничные дни: когда будут отдыхать ученики в Польше

Когда будут отдыхать школьники во Франции 2023

Во Франции даты осеннего отдыха учащихся разные. Графика зависит от региона.

Франция делит школы на три разных региональных зоны.

Зона А: Безансон, Лимож, Бордо, Клермон-Ферран, Дижон, Гренобль, Пуатье и Лион – каникулы с 21 октября по 5 ноября 2023 года.

Безансон, Лимож, Бордо, Клермон-Ферран, Дижон, Гренобль, Пуатье и Лион – каникулы с 21 октября по 5 ноября 2023 года. Зона Б: Экс-Марсель, Амьен, Кан, Лилль, Нанси-Мец, Нант, Ницца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан и Страсбург – каникулы с 21 октября по 5 ноября 2023 г.

Экс-Марсель, Амьен, Кан, Лилль, Нанси-Мец, Нант, Ницца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан и Страсбург – каникулы с 21 октября по 5 ноября 2023 г. Зона С : Монпелье, Париж, Тулуза, Кретей и Версаль – каникулы с 21 октября по 5 ноября 2023 года.