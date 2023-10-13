Ученики в трех регионах Украины не пойдут на осенние каникулы

Не во всех областях Украины в 2023 году учащиеся уйдут на осенние каникулы. В нескольких регионах дети будут отдыхать от учебы зимой.

Таких областей, в том числе, три. Где у школьников нет осенних каникул в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

Читайте Осенние каникулы 2023 года будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины

Школьники в трех областях Украины останутся без осенних каникул

Ивано-Франковская область

Так, школьники в Ивано-Франковске не пойдут на осенние каникулы. Их отдых стартует только в конце декабря. При этом будет продолжаться месяц, информировали чиновники мэрии.

Львовщина

Во Львовской области ученики пойдут на осенние каникулы. Но не все. Как проинформировали в образовательном департаменте Львовской ОВА, в 4 общинах перенесли осенний отдых школьников на зиму. Таким образом, школы и общины хотят сэкономить энергоресурсы и минимизировать влияние возможных блекаутов.

Смотрите также Когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2023 году

Киевщина

Ученики в Переяславской общине также без осенних каникул. Однако они будут отдыхать зимой подольше. Но это предварительное решение, график еще могут изменить, уточнил начальник отдела образования Переяславского городского совета Петр Ярмоленко. Proslav. Он добавил: пока разрешает безопасность и энергетическая ситуация, ученики в общине будут учиться.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы: с 23 по 27 октября. Но это тоже предварительное решение, заявил Ярмоленко.