Когда будут каникулы в школах Польши в рамках учебного года 2024/2025

Сотни тысяч украинских учеников находятся за рубежом. Значительная часть из них посещает местные школы.

Больше всего украинских учеников – в Польше. Когда они будут отдыхать от учебы – то есть когда будут каникулы в школах Польши в 2024 и 2025 году, рассказывает Образование 24.

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Когда каникулы в школах Польши в 2024 году

Учебный год 2024/2025 в школах Польши стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 27 июня 2025 года. Такие даты согласовали в Министерстве национального образования страны.

На осенние каникулы школьники в Польше не идут. Будут отдыхать от учебы только зимой, пишет "Наш выбор".

Рождественские выходные стартуют 23 декабря стартуют 23 декабря и продлятся до 1 января 2025 года.

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Когда будут отдыхать ученики в 2025 году

Зимние каникулы (ферии) в Польше ежегодно определяет Министерство образования. Они длятся две недели в период с января по февраль. Даты зависят от воеводства. В 2024/2025 учебном году расписание зимних каникул будет таким:

20 января – 2 февраля 2025: Куявско-Поморское воеводство, Любуское воеводство, Малопольское воеводство, Свентокшиское воеводство, Великопольское воеводство.

27 января – 9 февраля 2025: Подляское, Варминско-Мазурское воеводство.

3 февраля – 16 февраля 2025: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское и Западнопоморское воеводство.

17 февраля – 2 марта 2025: Люблинское, Лодзинское, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства.

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Весенние каникулы в 2024/2025 учебном году в Польше продлятся с 17 по 22 апреля 2025 года.

Ученики также будут иметь различные выходные. В частности, в такие дни:

1 ноября – День всех святых;

11 ноября – День Независимости Польши;

6 января – Трех королей; понедельник;

22 апреля – второй день Пасхи; четверг;

1 мая – День труда; четверг;

19 июня – Божье Тело.

Летние каникулы в польских школах стартуют 28 июня 2025 года.