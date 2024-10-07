Когда будут каникулы в школах Польши в рамках учебного года 2024/2025
Сотни тысяч украинских учеников находятся за рубежом. Значительная часть из них посещает местные школы.
Больше всего украинских учеников – в Польше. Когда они будут отдыхать от учебы – то есть когда будут каникулы в школах Польши в 2024 и 2025 году, рассказывает Образование 24.
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Когда каникулы в школах Польши в 2024 году
Учебный год 2024/2025 в школах Польши стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 27 июня 2025 года. Такие даты согласовали в Министерстве национального образования страны.
На осенние каникулы школьники в Польше не идут. Будут отдыхать от учебы только зимой, пишет "Наш выбор".
Рождественские выходные стартуют 23 декабря стартуют 23 декабря и продлятся до 1 января 2025 года.
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Когда будут отдыхать ученики в 2025 году
Зимние каникулы (ферии) в Польше ежегодно определяет Министерство образования. Они длятся две недели в период с января по февраль. Даты зависят от воеводства. В 2024/2025 учебном году расписание зимних каникул будет таким:
- 20 января – 2 февраля 2025: Куявско-Поморское воеводство, Любуское воеводство, Малопольское воеводство, Свентокшиское воеводство, Великопольское воеводство.
- 27 января – 9 февраля 2025: Подляское, Варминско-Мазурское воеводство.
- 3 февраля – 16 февраля 2025: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское и Западнопоморское воеводство.
- 17 февраля – 2 марта 2025: Люблинское, Лодзинское, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства.
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Весенние каникулы в 2024/2025 учебном году в Польше продлятся с 17 по 22 апреля 2025 года.
Ученики также будут иметь различные выходные. В частности, в такие дни:
- 1 ноября – День всех святых;
- 11 ноября – День Независимости Польши;
- 6 января – Трех королей; понедельник;
- 22 апреля – второй день Пасхи; четверг;
- 1 мая – День труда; четверг;
- 19 июня – Божье Тело.
Летние каникулы в польских школах стартуют 28 июня 2025 года.