Когда будут каникулы осенью 2023 года в школах Черновцов и Ровно

16 октября 2023, 20:58
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Большинство учеников в Украине этой осенью таки уйдут на каникулы. Однако в нескольких областях нашего государства осенний отдых детей перенесли на зиму.

На графики и продолжительность отдыха школьников влияют разные факторы. Когда осенние каникулы в 2023 году в школах Ровно и Черновцов, рассказывает Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Ровно 2023

Школьники в Ровно пойдут на осенний отдых от учебы.

Каникулы в школах города стартуют 23 октября и завершатся 29 октября, известили в городском управлении образования

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Когда будут отдыхать школьники в Черновцах

В черновицких школах запланировали также осенние каникулы. В городском управлении образования назвали предварительные даты отдыха детей.

Часть школьников будет отдыхать 23 – 27 октября. Еще часть учащихся – в течение 30 октября – 3 ноября. Однако школы сами могут устанавливать и изменять даты отдыха детей.

Автор: Марія Волошин