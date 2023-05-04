При регистрации на НМТ учащиеся должны указать место, где они хотят проходить тест. Оно не является окончательным – пока есть возможность изменить локацию.

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Ученикам напоминают, что возможность сменить место прохождения НМТ открыта до 7 мая. Пока каждый будущий абитуриент может сменить населенный пункт в Украине или за границей, где он хочет пройти экзамен.

Кроме того, еще открыта возможность сменить учебный предмет НМТ (из списка выборочных). Также можно указать потребность в дополнительной сессии прохождения тестирования.

Учеников просят внимательно проверить документы, которые они подали. В случае ошибки можно повторно отправить копии в региональный центр.

Напомним, основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня. Сроки дополнительной сессии – 11 – 24 июля. Приглашение на НМТ с указанным местом прохождения поступит в персональный кабинет ученика за 10 дней до проведения.