Під час реєстрації на НМТ учні повинні вказати місце, де вони хочуть проходити тест. Воно не є остаточним – наразі ще є можливість змінити локацію.

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Учням нагадують, що можливість змінити місце проходження НМТ відкрита до 7 травня. Поки що кожен майбутній абітурієнт може змінити населений пункт в Україні або за кордоном, де він хоче пройти іспит.

Окрім того, ще відкрита можливість змінити навчальний предмет НМТ (з переліку вибіркових). Також наразі можна вказати потребу у додатковій сесії проходження тестування.

Учнів просять уважно перевірити документи, які вони подали. У разі помилки можна повторно надіслати копії до свого регіонального центру.

Нагадаємо, основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня. Терміни додаткової сесії – 11 – 24 липня. Запрошення на НМТ із вказаним місцем проходження надійде у персональний кабінет учня за 10 днів до проведення іспиту.