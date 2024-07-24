Садовый сообщил, когда в школах Львова стартует новый учебный год

Новый учебный год в школах нашего государства стартует 2 сентября 2024 года. Продлится до 30 июня 2025 года.

Такое решение вчера приняло правительство нашего государства. Мэр Львова Андрей Садовый, который заявлял, что следовало бы дать возможность принимать решения на местах, отреагировал и сообщил, когда ученики в городе Льва вернутся на учебу.

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Когда стартует новый учебный год в школах Львова

Садовый заявил, что во Львове принимают и будут выполнять решение Кабмина о начале учебного года 2 сентября.

Львовские школьники начнут обучение вместе со всеми,

– уточнил глава города Льва.

И добавил, что, по его мнению, здравый смысл проиграл. Как и демократия и децентрализация.

Тот, кто принимает решение, – ответственный. Сомневаюсь, но надеюсь, что Кабмин имеет информацию о том, какой будет зима, и что обучение будет происходить без форс-мажоров,

– отметил чиновник.

Он также напомнил, что городской штаб по подготовке к зиме рекомендовал начать обучение 19 августа, ведь есть риск отключения электроэнергии. И отметил, что во время войны мы должны быть гибкими и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

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Старт нового учебного года: предыстория