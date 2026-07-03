Правительство определило даты начала нового учебного года в школах Украины
Правительство Украины уже определило продолжительность 2026/27 учебного года в школах нашей страны. Обучение начнется осенью.
Даты указаны в соответствующем постановлении "О начале учебного года в период военного положения в Украине". Документ был принят 1 июля 2026 года.
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Когда начнется 2026–2027 учебный год
Согласно документу, учебный год в школах Украины начнется 1 сентября. При этом он может продлиться до 30 июня 2027 года.
В то же время установленные правительством предельные сроки носят ориентировочный характер. Это означает, что учебный год может длиться именно до 30 июня. Однако де-факто сроки его завершения обычно определяются на местах. При этом учитываются структура учебного года, каникулы, ситуация с безопасностью и решения органов управления образованием.
Также Кабмин поручил областным и Киевской городской военным администрациям совместно с учредителями учебных заведений обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.
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Когда длился учебный год 2025–2026
- Прошлый учебный год начался 1 сентября 2025 года. Официально он длился до 30 июня 2026 года.
- Однако школы сами могли определять структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, уроков, каникул, а также формат организации обучения.
- При выполнении учебной программы учебный год можно было завершить и в конце мая.
- В большинстве школ Украины последний звонок прозвучал 29 мая.
- К слову, МОН Украины также рекомендовало школам рассмотреть возможность внесения изменений в структуру и продолжительность учебного года в связи с возможными длительными отключениями электроэнергии.