Когда начнутся летние каникулы в школах Польши

Вскоре в школах Польши стартуют летние каникулы. Их с нетерпением ждут и украинские ученики-беженцы.

Собственно, именно в этой стране среди других находится больше всего украинских детей, которые сбежали от войны. Когда они будут отдыхать от учебы, читайте дальше.

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Что известно об учебном годе в Польше 2023 – 2024

Этот учебный год в школах Польши начался 4 сентября 2023 года. Он продлится 291 день. В это время ученики имеют несколько перерывов в обучении, а также – дополнительные выходные.

Учебный год в 2023 – 2024 закончится в конце июня.

В общем школьный учебный год в Польше делится на два семестра:

первый начинается с сентября и заканчивается в январе-феврале;

второй длится с января-февраля до июня.

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Немного другая ситуация с выпускниками старших классов. Для них учебный год закончился раньше – в конце апреля. Именно тогда завершаются дидактические и воспитательные занятия в выпускных классах лицеев, техникумов, филиалов и общеобразовательных школ.

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Когда летние каникулы в школах Польши в 2024 году

В этом году летние каникулы в школах Польши начнутся 22 июня и продлятся до начала сентября. Однако заметим, что точные даты будут зависеть от возрастной группы ребенка и учебного заведения.