Власне, саме у цій країні з-поміж інших перебуває найбільше українських дітей, які втекли від війни. Коли вони відпочиватимуть від навчання, читайте далі.

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Що відомо про навчальний рік у Польщі 2023 – 2024

Цей навчальний рік у школах Польщі розпочався 4 вересня 2023 року. Він триватиме 291 день. У цей час учні мають кілька перерв у навчанні, а також – додаткові вихідні.

Навчальний рік у 2023 – 2024 закінчиться наприкінці червня.

Загалом шкільний навчальний рік у Польщі ділиться на два семестри:

перший починається з вересня й закінчується у січні-лютому;

другий триває з січня-лютого до червня.

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Трохи інша ситуація з випускниками старших класів. Для них навчальний рік закінчився раніше – наприкінці квітня. Саме тоді завершуються дидактичні і виховні заняття у випускних класах ліцеїв, технікумів, філій і загальноосвітніх шкіл.

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Коли літні канікули у школах Польщі у 2024 році

Цього року літні канікули у школах Польщі розпочнуться 22 червня і триватимуть до початку вересня. Однак зауважимо, що точні дати залежатимуть від вікової групи дитини та закладу освіти.