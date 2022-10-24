Осенние каникулы в Киеве: когда ученики будут отдыхать от учебы

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и атаками дронов-камикадзе. Враг хочет оставить наше государство без света.

Эти атаки наносят значительный ущерб энергетической системе. Это соответственно влияет и на обучение в учебных заведениях Украины.

Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Когда ученики уйдут на осенние каникулы в Киеве

В 2022 году украинские школьники должны отдыхать от обучения осенью на протяжении 24 – 30 октября. Однако атаки России вынудили власти некоторых областей пересмотреть эти графики. Во многих регионах и городах нашего государства осенние каникулы в школах переносят или вообще отменяют.

В столице Украины осенние каникулы в школах начнутся в последний день октября.

Осенние каникулы для школьников Киева начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно,

– сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Причин для их перенесения, по словам чиновника, пока нет.

До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах – с учетом ситуации безопасности. Детсады и кружки во время каникул будут работать в том формате, в котором и сейчас.

С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.

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