Осенние каникулы в Киеве: когда ученики будут отдыхать от учебы
Источник:КГГА
Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и атаками дронов-камикадзе. Враг хочет оставить наше государство без света.
Эти атаки наносят значительный ущерб энергетической системе. Это соответственно влияет и на обучение в учебных заведениях Украины.
Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты
Когда ученики уйдут на осенние каникулы в Киеве
В 2022 году украинские школьники должны отдыхать от обучения осенью на протяжении 24 – 30 октября. Однако атаки России вынудили власти некоторых областей пересмотреть эти графики. Во многих регионах и городах нашего государства осенние каникулы в школах переносят или вообще отменяют.
В столице Украины осенние каникулы в школах начнутся в последний день октября.
Осенние каникулы для школьников Киева начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно,
– сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Причин для их перенесения, по словам чиновника, пока нет.
До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах – с учетом ситуации безопасности. Детсады и кружки во время каникул будут работать в том формате, в котором и сейчас.Обратите внимание! С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.
Читайте Угроза ударов: как будут учиться ученики и студенты Киевской области на этой неделе
Как будут учиться ученики Киевской области
Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно.
Онлайн будут учиться учащиеся:
- детсадов;
- школ;
- училищ;
- колледжей.
Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
Уйдут ли школьники Киевщины на каникулы
Педагогические советы решили, что 99% школ области осенние каникулы перенесут на зиму, информирует Киевская ОВА. О других изменениях в учебе чиновники обещают дополнительно информировать.
К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.