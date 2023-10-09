Дать разные, отдых скоро: когда в школах Львовщины будут осенние каникулы

Во Львовской области нет единого графика осенних каникул для всех школ. Школьники могут отдыхать в разные даты.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказал директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска. При этом уточнил, что осенний отдых учащихся осенью будет длиться неделю.

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Когда осенние каникулы в школах Львовщины 2023

Чиновник сообщил: школы во Львовской области имеют педагогическую автономию и могут устанавливать свои графики каникул. При этом срок отдыха учащихся должен быть не менее 30 календарных дней за весь учебный год. Эти 30 дней отдыха учащихся разграничивают на осенние, зимние и весенние каникулы.

Каждая школа по-разному устанавливает даты каникул. Даже в пределах одной общины могут быть разные даты,

– заметил Пасха.

И добавил, что в большинстве школ области осенние каникулы стартуют 23 октября и продлятся неделю – до 30 октября.

Приблизительно 58% школ будет иметь каникулы с 23 октября по 30 октября. (Во Львовской области есть 1093 школы). С 30 октября – еще 31%. Не имеют каникул осенью школы в 4 территориальных общинах. Они, вероятно, перенесли их на зиму,

– уточнил чиновник.

И отметил, что еще 5% школ Львовской области будут иметь каникулы в другое время. Это означает, что в рамках одной общины будут действовать разные графики осеннего отдыха детей.

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К примеру, в Самборе: разные школы имеют разный график и дату старта каникул – кто с 1 ноября, кто с 23 октября, кто с 30 октября, добавил глава образовательного департамента Львовской ОВА.

Также Паска уточнил, что уже через неделю, с 16 октября, стартует отдых учащихся в Комарновской территориальной общине.

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Когда осенние каникулы в школах Украины 2023