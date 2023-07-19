В Украине стартовал прием заявлений от абитуриентов для поступления в вуз

19 июля в Украине начался прием документов от абитуриентов, планирующих стать студентами вузов. Документы можно подать в избранное ЗВО до 31 июля.

Подать заявление можно на основе одиннадцати классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В Украине стартовал прием заявлений от абитуриентов для поступления

Подать заявление для поступления абитуриент сможет до 18:00 31 июля.

Списки поступающих на бюджет будут обнародованы до 5 августа.

Рекомендации по вступлению на контракт будут предоставлять с 9 августа.

Как подать заявление онлайн

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В 2023 году абитуриенты подают заявления на поступление в вузы онлайн. Для этого поступающий должен:

зарегистрироваться или войти в уже созданный кабинет по ссылке на сайте;

заполнить необходимые данные в электронном кабинете;

в модуле "Подача заявлений" найти и выбрать желаемое конкурсное предложение;

выбрать источник финансирования;

установить приоритеты для заявлений в бюджет;

указать, получал ли ранее выбранную степень;

определить, по результатам какого испытания вступает (НМТ или ВНО);

добавить текст мотивационного письма;

проверить, правильно ли все указали, и подтвердить подачу заявления;

При этом в МОН подготовили инструкции для поступающих:

Заметим: в 2023 году поступающий может подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт.

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Вступительная кампания – 2023: кратко