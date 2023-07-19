Подать заявление можно на основе одиннадцати классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
В Украине стартовал прием заявлений от абитуриентов для поступления
Подать заявление для поступления абитуриент сможет до 18:00 31 июля.
Списки поступающих на бюджет будут обнародованы до 5 августа.
Рекомендации по вступлению на контракт будут предоставлять с 9 августа.
Как подать заявление онлайн
В 2023 году абитуриенты подают заявления на поступление в вузы онлайн. Для этого поступающий должен:
- зарегистрироваться или войти в уже созданный кабинет по ссылке на сайте;
- заполнить необходимые данные в электронном кабинете;
- в модуле "Подача заявлений" найти и выбрать желаемое конкурсное предложение;
- выбрать источник финансирования;
- установить приоритеты для заявлений в бюджет;
- указать, получал ли ранее выбранную степень;
- определить, по результатам какого испытания вступает (НМТ или ВНО);
- добавить текст мотивационного письма;
- проверить, правильно ли все указали, и подтвердить подачу заявления;
При этом в МОН подготовили инструкции для поступающих:
Заметим: в 2023 году поступающий может подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.