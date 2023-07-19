Подати заяву можна на основі одинадцяти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
В Україні стартував прийом заяв від абітурієнтів для вступу
Подати заяву для вступу абітурієнт зможе до 18:00 години 31 липня.
Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня.
Рекомендації для вступу на контракт надаватимуть з 9 серпня.
Як подати заяву онлайн
У 2023 році абітурієнти подають заяви на вступ до вишів онлайн. Для цього вступник повинен:
- зареєструватися або увійти у вже створений кабінет за посиланням на сайті;
- заповнити необхідні дані в електронному кабінеті;
- у модулі "Подання заяв" знайти та вибрати бажану конкурсну пропозицію;
- обрати джерело фінансування;
- встановити пріоритети для заяв на бюджет;
- зазначити, чи здобував/-ла раніше обраний ступінь;
- визначити, за результатами якого випробування вступає (НМТ або ЗНО);
- додати текст мотиваційного листа;
- перевірити, чи правильно все зазначили, та підтвердити подання заяви;
При цьому у МОН підготували інструкції для вступників:
Зауважимо: у 2023 році вступник може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 – на контракт.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.