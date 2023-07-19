Подати заяву можна на основі одинадцяти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

В Україні стартував прийом заяв від абітурієнтів для вступу

Подати заяву для вступу абітурієнт зможе до 18:00 години 31 липня.

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня.

Рекомендації для вступу на контракт надаватимуть з 9 серпня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Як подати заяву онлайн

У 2023 році абітурієнти подають заяви на вступ до вишів онлайн. Для цього вступник повинен:

зареєструватися або увійти у вже створений кабінет за посиланням на сайті;

заповнити необхідні дані в електронному кабінеті;

у модулі "Подання заяв" знайти та вибрати бажану конкурсну пропозицію;

обрати джерело фінансування;

встановити пріоритети для заяв на бюджет;

зазначити, чи здобував/-ла раніше обраний ступінь;

визначити, за результатами якого випробування вступає (НМТ або ЗНО);

додати текст мотиваційного листа;

перевірити, чи правильно все зазначили, та підтвердити подання заяви;

При цьому у МОН підготували інструкції для вступників:

Зауважимо: у 2023 році вступник може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 – на контракт.

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Вступна кампанія – 2023: коротко