Подати заяву можна на основі одинадцяти класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

В Україні стартував прийом заяв від абітурієнтів для вступу

Подати заяву для вступу абітурієнт зможе до 18:00 години 31 липня.

Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня.

Рекомендації для вступу на контракт надаватимуть з 9 серпня.

Як подати заяву онлайн

У 2023 році абітурієнти подають заяви на вступ до вишів онлайн. Для цього вступник повинен:

  • зареєструватися або увійти у вже створений кабінет за посиланням на сайті;
  • заповнити необхідні дані в електронному кабінеті;
  • у модулі "Подання заяв" знайти та вибрати бажану конкурсну пропозицію;
  • обрати джерело фінансування;
  • встановити пріоритети для заяв на бюджет;
  • зазначити, чи здобував/-ла раніше обраний ступінь;
  • визначити, за результатами якого випробування вступає (НМТ або ЗНО);
  • додати текст мотиваційного листа;
  • перевірити, чи правильно все зазначили, та підтвердити подання заяви;

При цьому у МОН підготували інструкції для вступників:

Зауважимо: у 2023 році вступник може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 – на контракт.

Дивіться також Чи треба подавати документи на вступ в один виш і на бюджет, і на контракт

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.