Как будут проходить последние звонки и выпускные в школах Киевщины

На территории Киевской области последние звонки в школах 66 громад состоятся до 31 мая. Отдельные учебные заведения завершат обучение до 7 и 14 июня соответственно.

Обучение в них продолжили из-за более длинных зимних каникул. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Киевской ОГА Жанна Осипенко.

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Когда будут последние звонки и выпускные в школах Киевщины

Чиновница уточнила, что школам Киевщины посоветовали не организовывать громких массовых мероприятий по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.

Осипенко при этом отметила, что в этом учебном году на территории Киевской области работало 620 школ. В 97% из них обучение происходило в очном и смешанном формате.

В этом году в области почти 58 тысяч выпускников. Свои первые свидетельства о начальном образовании получат 23,7 тысячи учеников 4 класса. Обучение в 9 классе завершают 22,9 тысячи школьников, в 11 классе – 11,3 тысячи учеников,

– сообщила чиновница.

И добавила, что в учебных заведениях области продолжается набор в 1 классы. На Киевщине планируют открыть 990 первых классов, где смогут получать образование более 20,6 тысячи первоклассников. В 10-х классах продолжат обучение 13 тысяч учеников.

Когда прозвучит последний звонок в школах Киева 2024

Последний звонок для школьников Киева в этом учебном году прозвучит 31 мая.

Далее начнутся летние каникулы.

Для подготовки к НМТ школам для 11 классов рекомендовали в мае перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое.

Выдавать документы об образовании предлагают с 31 мая по 26 июня.