Когда ученики в Хмельницком уйдут на весенние каникулы

В марте в большинстве школ Украины будут весенние каникулы. Дети будут отдыхать в основном неделю.

Даты отдыха учеников определяет каждая школа самостоятельно. Если ученики месяц отдыхали зимой, то весной не пойдут на каникулы.

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Когда ученики в Хмельницком пойдут на весенние каникулы

Ученики большинства школ Хмельницкого будут отдыхать весной от учебы. Они не будут учиться неделю.

В одной школе каникул не будет, ведь дети не учились долго зимой, отметила и.о. директора департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Ольга Кшановская. Это решение педагогический совет учебного заведения согласовал с родителями.

По словам чиновницы, другие 52 школы будут иметь одновременно весенние каникулы.

Весенние каникулы почти во всех учебных заведениях Хмельницкого начнутся 25 марта. Они продлятся неделю,

– уточнила она.

Отметим, что учебный год 2023 – 2024 в школах города продлится до 31 мая.

Когда в школах Украины будут весенние каникулы в 2024 году

В большинстве школ Украины в 2024 году будут весенние каникулы в школах.

Даты зависят от решения педагогического совета.

Поэтому в регионах графики могут отличаться.

Этой весной ученики в основном будут отдыхать неделю.

Когда же будут весенние каникулы в школах Украины, читайте по ссылке.