Когда ученики в Хмельницком уйдут на весенние каникулы
Источник:МТРК "Город"
В марте в большинстве школ Украины будут весенние каникулы. Дети будут отдыхать в основном неделю.
Даты отдыха учеников определяет каждая школа самостоятельно. Если ученики месяц отдыхали зимой, то весной не пойдут на каникулы.
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Когда ученики в Хмельницком пойдут на весенние каникулы
Ученики большинства школ Хмельницкого будут отдыхать весной от учебы. Они не будут учиться неделю.
В одной школе каникул не будет, ведь дети не учились долго зимой, отметила и.о. директора департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Ольга Кшановская. Это решение педагогический совет учебного заведения согласовал с родителями.
По словам чиновницы, другие 52 школы будут иметь одновременно весенние каникулы.
Весенние каникулы почти во всех учебных заведениях Хмельницкого начнутся 25 марта. Они продлятся неделю,
– уточнила она.
Отметим, что учебный год 2023 – 2024 в школах города продлится до 31 мая.С OPTIMA качественное профильное образование и гибкое обучение доступны каждому. Чтобы узнать особенности и преимущества дистанционного колледжа и получить ответы на все вопросы, регистрируйтесь на бесплатный вебинар, который состоится 2 апреля. Путь к успешной карьере может начаться уже сегодня!
Когда в школах Украины будут весенние каникулы в 2024 году
- В большинстве школ Украины в 2024 году будут весенние каникулы в школах.
- Даты зависят от решения педагогического совета.
- Поэтому в регионах графики могут отличаться.
- Этой весной ученики в основном будут отдыхать неделю.
- Когда же будут весенние каникулы в школах Украины, читайте по ссылке.