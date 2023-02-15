В Раде рассказали, когда учителям поднимут зарплаты

Власти планируют поднять учителям зарплату после завершения войны России против Украины. Хотя отметим, что педагогам обещали поднять ставку еще в первый год COVID-19.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак объяснил, что тогда нужно было удержать в стране медицинских работников. Ведь, по его словам, медики могли уехать за границу, потому что им, в частности, в Восточной Европе, предлагали хорошие зарплаты.

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Потому, как заверил нардеп, была необходимость медикам срочно поднять зарплаты.

Мы договорилися, что в следующем году поднимем зарплаты педагогам. Но, к сожалению, произошла полномасштабная война, уничтожившая все планы. Но это будет первое, что мы сделаем после войны – повысим зарплаты педагогам,

– заявил Бабак.

На вопрос, не боятся ли власти, что педагоги, выехавшие за границу из-за войны, не вернутся в Украину из-за маленьких зарплат, председатель комитета ответил, что сейчас повышение невозможно, поскольку все доходы бюджета идут на ВСУ, а социальные выплаты финансируют международные партнеры.

"Если мы скажем партнерам, что во время войны решили поднять зарплаты педагогам, они скажут: "Мы стараемся вам помогать, суммы измеряются десятками миллиардов долларов, а вы хотите нам еще бросить миллиард?", – предполагает Бабак.

Он добавил, что самый простой выход – взять деньги взаймы и поднять зарплаты учителям сейчас, но тогда нашим детям потом придется их отдавать. "Мы не можем себе это позволить и не хотим этого делать", – ответил нардеп.

К слову, педагоги в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, но если они выполняют два условия – работа в учебном заведении должна быть основной, а занятость педагога должна быть не менее 0,75 ставки. Так что учитель, работающий на полставки, отсрочку не получит.