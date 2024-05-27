Когда в школах Киева начнутся летние каникулы

На этой неделе в большинстве школ Киева и области прозвучит последний звонок. Ученики будут прощаться в этом году со школой в основном 31 мая.

После этого школьники уйдут на летние каникулы. Даты начала будут отличаться только в школах Киевской области.

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Когда стартуют летние каникулы в школах Киева

Так, во всех школах украинской столицы последний звонок прозвучит 31 мая. 1 июня киевские ученики уже уйдут на летние каникулы.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отмечал: такое решение приняли, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

Чиновник также добавил, что для подготовки к НМТ школам рекомендовали применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое – для углубления и систематизации знаний по выбранным ими предметам.

Выдавать документы об образовании ученикам будут с 31 мая.

Когда летние каникулы в школах Украины 2024

В 2024 году последний звонок в школах Украины будет звучать в основном 31 мая.

Есть регионы, где ученики услышат его в июне.

А вот летние каникулы могут стартовать даже с 29 июня и продлиться до 31 августа 2024 года.

В течение июня в школах еще может продолжаться аттестация, компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и тому подобное.