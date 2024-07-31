Школы могут заканчивать учебный год не 30 июня, – МОН
Новый учебный год в школах Украины стартует в начале сентября 2024 года. Официально должен завершиться 30 июня 2025 года.
Все же дату завершения учебного года каждая школа может определять самостоятельно. Это зависит от выполнения учебной программы.
Смотрите также Садовый сообщил, когда в школах Львова стартует новый учебный год
Когда закончится учебный год 2024 – 2025
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал детали.
Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня. А условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы,
– заявил он.
И добавил: поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня.
Это означает, что школы могут до 30 июня продолжать учебный год, если это им нужно,
– уточнил заместитель главы МОН.
Поэтому некоторые школы могут закончить обучение раньше 30 июня, если выполнят программу досрочно.
- Ранее мы информировали о том, что новый учебный год в школах Украины начнется 2 сентября 2024 года и завершится 30 июня 2025 года в соответствии с решением правительства.