Школы могут заканчивать учебный год не 30 июня, – МОН

Новый учебный год в школах Украины стартует в начале сентября 2024 года. Официально должен завершиться 30 июня 2025 года.

Все же дату завершения учебного года каждая школа может определять самостоятельно. Это зависит от выполнения учебной программы.

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Когда закончится учебный год 2024 – 2025

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал детали.

Школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня. А условно 30 мая, если выполнили учебную программу, и начинать каникулы,

– заявил он.

И добавил: поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня.

Это означает, что школы могут до 30 июня продолжать учебный год, если это им нужно,

– уточнил заместитель главы МОН.

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Поэтому некоторые школы могут закончить обучение раньше 30 июня, если выполнят программу досрочно.