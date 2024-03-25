Когда будут весенние каникулы в школах Польши в 2024 году

25 марта 2024, 15:41
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В Польше на сегодня находится около 200 тысяч украинских учеников. Чуть больше половины из них получает образование в местных школах.

Поэтому эти дети с нетерпением ожидают отдыха, в частности, если параллельно получают и украинское образование. Когда будут весенние каникулы в школах Польши в 2024 году, рассказывает Образование 24. 

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Какие каникулы существуют в польских школах

В школах Польши предусмотрены четыре периода каникул:

  • рождественские;
  • зимние;
  • пасхальные;
  • летние.

Даты в воеводствах могут не совпадать.

Осенних и весенних каникул в Польше официально нет.

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Когда весной будут отдыхать ученики в Польше

Все же весной 2024 года ученики в Польше будут отдыхать. Они не будут учиться в течение 28 марта – 2 апреля 2024 года. Ведь в этот период в Польше будут отмечать Пасхальные праздники. В частности:

  • 28 марта – Чистый четверг;
  • 29 марта – Страстную пятницу;
  • 30 марта – Великую субботу;
  • 31 марта – Пасху;
  • 1 апреля – Мокрый понедельник.

Заметим также, что в течение 1 – 3 мая 2024 года – майские выходные. А 30 мая 2024 года – Праздник тела и крови Христовых – также выходной.

Автор: Марія Волошин