Когда будут весенние каникулы в школах Польши в 2024 году
В Польше на сегодня находится около 200 тысяч украинских учеников. Чуть больше половины из них получает образование в местных школах.
Поэтому эти дети с нетерпением ожидают отдыха, в частности, если параллельно получают и украинское образование. Когда будут весенние каникулы в школах Польши в 2024 году, рассказывает Образование 24.
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Какие каникулы существуют в польских школах
В школах Польши предусмотрены четыре периода каникул:
- рождественские;
- зимние;
- пасхальные;
- летние.
Даты в воеводствах могут не совпадать.
Осенних и весенних каникул в Польше официально нет.
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Когда весной будут отдыхать ученики в Польше
Все же весной 2024 года ученики в Польше будут отдыхать. Они не будут учиться в течение 28 марта – 2 апреля 2024 года. Ведь в этот период в Польше будут отмечать Пасхальные праздники. В частности:
- 28 марта – Чистый четверг;
- 29 марта – Страстную пятницу;
- 30 марта – Великую субботу;
- 31 марта – Пасху;
- 1 апреля – Мокрый понедельник.
Заметим также, что в течение 1 – 3 мая 2024 года – майские выходные. А 30 мая 2024 года – Праздник тела и крови Христовых – также выходной.