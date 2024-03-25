В Польше на сегодня находится около 200 тысяч украинских учеников. Чуть больше половины из них получает образование в местных школах.

Поэтому эти дети с нетерпением ожидают отдыха, в частности, если параллельно получают и украинское образование. Когда будут весенние каникулы в школах Польши в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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Какие каникулы существуют в польских школах

В школах Польши предусмотрены четыре периода каникул:

рождественские;

зимние;

пасхальные;

летние.

Даты в воеводствах могут не совпадать.

Осенних и весенних каникул в Польше официально нет.

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Когда весной будут отдыхать ученики в Польше

Все же весной 2024 года ученики в Польше будут отдыхать. Они не будут учиться в течение 28 марта – 2 апреля 2024 года. Ведь в этот период в Польше будут отмечать Пасхальные праздники. В частности:

28 марта – Чистый четверг;

29 марта – Страстную пятницу;

30 марта – Великую субботу;

31 марта – Пасху;

1 апреля – Мокрый понедельник.

Заметим также, что в течение 1 – 3 мая 2024 года – майские выходные. А 30 мая 2024 года – Праздник тела и крови Христовых – также выходной.