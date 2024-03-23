На Ивано-Франковщине ученики уходят на каникулы из-за обстрелов России

23 марта 2024, 12:37
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Светлана Онищук

С 25 марта на Ивано-Франковщине объявили весенние каникулы в школах. Соответствующее решение приняли власти области.

Ведь в области преодолевают последствия массированного ракетного удара, который Россия нанесла на днях. В результате атаки несколько учебных заведений остались без теплоснабжения.

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На Ивано-Франковщине объявили весенние каникулы в школах

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук говорит, что все службы работали в усиленном режиме.

И добавила, что в Ивано-Франковске установили 2 мобильные пункты несокрушимости.

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Зимние каникулы в школах Ивано-Франковска продолжались месяц

  • Зимние каникулы в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска начались 23 декабря 2023 года.
  • Дети не учились месяц зимой в рамках этого учебного года.
  • На обучение во втором семестре вернулись в конце января 2024 года.
  • Поэтому они не должны были идти отдыхать весной, ведь в рамках учебного года каникулы длятся не более 30 дней.
  • Однако обстрелы со стороны врага "скорректировали" этот план.
Автор: Марія Волошин