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Учеба Образование в Украине Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Львова: график
29 мая, 12:19
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Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Львова: график

Мария Волошин
Основні тези
  • Ученики большинства школ Львова уйдут на летние каникулы в первой половине июня.
  • Каникулы продлятся до 31 августа.

Ученики большинства школ Львова пойдут на летние каникулы в первой половине июня. Отдыхать будут привычно до 31 августа.

В части школ города учебный год закончится в середине июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Когда летние каникулы в школах Львова в 2025 году

В управлении развития образования ЛГС отметили: каждая школа может самостоятельно принимать решение о завершении образовательного процесса и определяет дату старта летних каникул.

К слову, после завершения обучения на базе школ Львова заработают двухнедельные Школы досуга. Здесь дети смогут совместить развитие, интерактивное обучение и отдых в привычном пространстве и в кругу друзей. Их ждут мастер-классы, экскурсии, квесты, спектакли и выставки, концерты и зарядки, эксперименты и хакатоны, путешествия за город и тому подобное.

Зарегистрироваться и получить детали о работе Школы досуга можно непосредственно в учебном заведении.

График летних каникул в школах Львова 2025

Название учебного заведения График летних каникул
Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника" 2.06.2025 – 31.08.2025
Львовская лингвистическая гимназия 16.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Галицкий" 9.06.2025– 31.08.2025
Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3 9.06.2025– 31.08.2025
Начальная школа №4 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №9 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №10 имени Святой Марии Магдалены 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №27 им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №28 16.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей № 52 9.06.2025– 31.08.2025
Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных 16.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №62 5.06.2025 – 31.08.2025
Заведение общего среднего образования №87 имени Ирины Калинец 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей №2 4.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудзов 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей №17 2.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Родничок" 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №45 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №46 им. Вячеслава Черновола 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 16.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №51 имени Ивана Франко 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей №66 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей имени Ивана Пулюя 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей международных отношений им. В. Стуса 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей имени Василия Симоненко 9.06.2025– 31.08.2025
Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко 3.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Европейский" 10.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Школа радости" 4.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Малыш" 4.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Надежда" 4.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №1 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №13 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №32 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №72 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №73 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №86 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №90 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №93 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №95 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Орияна" 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Интеллект" 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Сиховский" 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №80 11.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Первоцвет" 2.06.2025 – 31.08.2025
Общеобразовательная школа "Дивосвіт" 9.06.2025– 31.08.2025
Гимназия "Тривита" 9.06.2025– 31.08.2025
Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия" Бл. Клементия и Андрея Шептицких 5.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №6 4.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Львовский" 11.06.2025 – 31.08.2025
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Львовского городского совета 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №8 9.06.2025– 31.08.2025
Начальная школа "Шаг за шагом" 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №21 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №24 им. М.Конопницкой 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 9.06.2025– 31.08.2025
Лицей №37 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №42 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 6.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №63 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №70 12.06.2025 – 31.08.2025
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71 9.06.2025– 31.08.2025
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Просвита" 9.06.2025– 31.08.2025
Гимназия "Провесинь" 3.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Колокольчик" 2.06.2025 – 31.08.2025
Общеобразовательная школа "Берегиня" 10.06.2025 – 31.08.2025
Подборцовский лицей 2.06.2025 – 31.08.2025
Лисиничевская гимназия 5.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №22 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №30 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа № 33 11.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №38 16.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №43 12.06.2025 – 31.08.2025
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 имени Тараса Шевченко 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №41 4.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа №53 2.06.2025 – 31.08.2025
Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №54 5.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №57 имени Короля Даниила 6.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 2.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №81 им. П. Сагайдачного 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №91 11.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №92 4.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №94 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №97 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №99 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №100 5.06.2025 – 31.08.2025
Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей" 9.06.2025 – 31.08.2025
Львовская юридическая гимназия 16.06.2025 – 31.08.2025
Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей" 9.06.2025– 31.08.2025
Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги 10.06.2025 – 31.08.2025
Великогрибовицкий лицей 5.06.2025 – 31.08.2025
Зашковский лицей имени Евгения Коновальца 5.06.2025 – 31.08.2025
Грядовская гимназия 3.06.2025 – 31.08.2025
Зарудцовская гимназия 4.06.2025 – 31.08.2025
Малеховская гимназия 12.06.2025 – 31.08.2025
Малогрибовицкая начальная школа 9.06.2025– 31.08.2025
Рясне-Русский лицей 6.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №15 10.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №18 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №40 9.06.2025– 31.08.2025
ЛУГХ имени Елены Степановны 2.06.2025 – 31.08.2025
Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств 10.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №60 10.06.2025 – 31.08.2025
Лицей "Гроно" 2.06.2025 – 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №65 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №67 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №68 10.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №74 имени Марийки Подгорянки 6.06.2025 – 31.08.2025
Лицей №75 им. Леси Украинки 9.06.2025– 31.08.2025
Средняя общеобразовательная школа №77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности 2.06.2025 – 31.08.2025
Львовская гимназия "Евшан" 6.06.2025 – 31.08.2025
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 10.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Арника" 9.06.2025– 31.08.2025
Начальная школа "Один, два, три" 2.06.2025 – 31.08.2025
Начальная школа "Рассвет" 11.06.2025 – 31.08.2025

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