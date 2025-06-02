Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Львова: график

В части школ города учебный год закончится в середине июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Когда летние каникулы в школах Львова в 2025 году

В управлении развития образования ЛГС отметили: каждая школа может самостоятельно принимать решение о завершении образовательного процесса и определяет дату старта летних каникул.

К слову, после завершения обучения на базе школ Львова заработают двухнедельные Школы досуга. Здесь дети смогут совместить развитие, интерактивное обучение и отдых в привычном пространстве и в кругу друзей. Их ждут мастер-классы, экскурсии, квесты, спектакли и выставки, концерты и зарядки, эксперименты и хакатоны, путешествия за город и тому подобное.

Зарегистрироваться и получить детали о работе Школы досуга можно непосредственно в учебном заведении.

График летних каникул в школах Львова 2025