Когда стартуют и сколько продлятся летние каникулы в школах Львова: график
- Ученики большинства школ Львова уйдут на летние каникулы в первой половине июня.
- Каникулы продлятся до 31 августа.
Ученики большинства школ Львова пойдут на летние каникулы в первой половине июня. Отдыхать будут привычно до 31 августа.
В части школ города учебный год закончится в середине июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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Когда летние каникулы в школах Львова в 2025 году
В управлении развития образования ЛГС отметили: каждая школа может самостоятельно принимать решение о завершении образовательного процесса и определяет дату старта летних каникул.
К слову, после завершения обучения на базе школ Львова заработают двухнедельные Школы досуга. Здесь дети смогут совместить развитие, интерактивное обучение и отдых в привычном пространстве и в кругу друзей. Их ждут мастер-классы, экскурсии, квесты, спектакли и выставки, концерты и зарядки, эксперименты и хакатоны, путешествия за город и тому подобное.
Зарегистрироваться и получить детали о работе Школы досуга можно непосредственно в учебном заведении.
График летних каникул в школах Львова 2025
|Название учебного заведения
|График летних каникул
|Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская лингвистическая гимназия
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Галицкий"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3
|9.06.2025– 31.08.2025
|Начальная школа №4
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №9
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №10 имени Святой Марии Магдалены
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №27 им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №28
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей № 52
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №62
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Заведение общего среднего образования №87 имени Ирины Калинец
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей №2
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудзов
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей №17
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Родничок"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №45
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №46 им. Вячеслава Черновола
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №51 имени Ивана Франко
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей №66
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей имени Ивана Пулюя
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей международных отношений им. В. Стуса
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей имени Василия Симоненко
|9.06.2025– 31.08.2025
|Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Европейский"
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Школа радости"
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Малыш"
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Надежда"
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №1
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №13
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №32
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №72
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №73
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №86
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №90
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №93
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №95
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Орияна"
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Интеллект"
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Сиховский"
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №80
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Первоцвет"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Общеобразовательная школа "Дивосвіт"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Гимназия "Тривита"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия" Бл. Клементия и Андрея Шептицких
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №6
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Львовский"
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Львовского городского совета
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №8
|9.06.2025– 31.08.2025
|Начальная школа "Шаг за шагом"
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №21
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №24 им. М.Конопницкой
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29
|9.06.2025– 31.08.2025
|Лицей №37
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №42
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №63
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №70
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71
|9.06.2025– 31.08.2025
|Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Просвита"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Гимназия "Провесинь"
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Колокольчик"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Общеобразовательная школа "Берегиня"
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Подборцовский лицей
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лисиничевская гимназия
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №22
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №30
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа № 33
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №38
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №43
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 имени Тараса Шевченко
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №41
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа №53
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №54
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №57 имени Короля Даниила
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №81 им. П. Сагайдачного
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №91
|11.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №92
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №94
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №97
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №99
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №100
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей"
|9.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская юридическая гимназия
|16.06.2025 – 31.08.2025
|Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Великогрибовицкий лицей
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Зашковский лицей имени Евгения Коновальца
|5.06.2025 – 31.08.2025
|Грядовская гимназия
|3.06.2025 – 31.08.2025
|Зарудцовская гимназия
|4.06.2025 – 31.08.2025
|Малеховская гимназия
|12.06.2025 – 31.08.2025
|Малогрибовицкая начальная школа
|9.06.2025– 31.08.2025
|Рясне-Русский лицей
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №15
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №18
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №40
|9.06.2025– 31.08.2025
|ЛУГХ имени Елены Степановны
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №60
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей "Гроно"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №65
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №67
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №68
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №74 имени Марийки Подгорянки
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Лицей №75 им. Леси Украинки
|9.06.2025– 31.08.2025
|Средняя общеобразовательная школа №77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Львовская гимназия "Евшан"
|6.06.2025 – 31.08.2025
|Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|10.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Арника"
|9.06.2025– 31.08.2025
|Начальная школа "Один, два, три"
|2.06.2025 – 31.08.2025
|Начальная школа "Рассвет"
|11.06.2025 – 31.08.2025
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